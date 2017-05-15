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Kamu, yaz dönemi kıyafet uygulamasına geçti

Kamu kurumlarında yaz dönemi kıyafet uygulaması bugün itibari ile başladı.

15.05.2017 - 12:41
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KAMU

Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun yazlık ve kışlık kıyafetleri düzenlendi.

15 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Memurlar, bugün itibariyle yeni kıyafet yönetmeliğine geçiyor. 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü başlayacak olan yaz kıyafeti uygulaması, 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai başlama saatine kadar devam edecek.

CEKET GİYME VE KRAVAT TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin, ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu, yaz kıyafeti uygulaması kapsamında bugün itibariyle kalktı.

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