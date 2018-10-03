taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0015
Euro
6.9525
Altın
1207.595
Borsa
98160.73
Gram Altın
233.053

Kamyon kasasından 42 kaçak göçmen çıkarıldı

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki kamyon şüphelenen vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri, kamyonun kasasında 42 Pakistan uyruklu kaçak göçmen buldu.

DHA | 03.10.2018 - 04:32..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde giden 34 OUY 57 plakalı kamyonun kasasındaki kaçakları gören vatandaşlar durumu hemen 155 polis ihbar hattına bildirdi.

POLİSİ GÖREN KAMYON ŞOFÖRÜ KAÇTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri seyir halinde giden kamyonu durdurmak için megafonla anons yaptı. Bu sırada sürücü, polisin geldiğini görünce kamyonu durdurup yaya olarak kaçtı.

Kamyon kasasından 42 kaçak göçmen çıkarıldı

Kamyon kasasından 42 kaçak göçmen çıkarıldı VİDEO

KASADAN 42 GÖÇMEN ÇIKARILDI

Kamyonun kasasını açan polis ekipleri, içeride balık istifi gib doldurulmuş 42 kaçaki ile karşılaştı. Polis ekipleri kamyonu Bağcılar Polis Merkezi'ne götürdü. Polis ekipleri kaçan kamyonunun sürücüsünü yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan kaçakların Pakistan uyruklu oldukları öğrenildi. 42 kaçak karakoldaki işlemlerinin ardından İstanbul İl  Göç İdaresi'ne gönderilecekleri oradan da sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kamyon kasasından 42 kaçak göçmen çıkarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da sarraflarda dolar izdihamı

İran'da sarraflarda dolar izdihamı

41
İnternette aranması en tehlikeli isimler

İnternette aranması en tehlikeli isimler

18
Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli

Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli

6
Türk gitarist Ay'a seyahate katılmak istiyor

Türk gitarist Ay'a seyahate katılmak istiyor

7
Sigara doğayı da öldürüyor

Sigara doğayı da öldürüyor

22
Fransa: Paris saldırısından İran sorumlu

Fransa: Paris saldırısından İran sorumlu

2
Ukrayna'da bomba taşıyan drone'u keskin nişancılar vurdu

Ukrayna'da bomba taşıyan drone'u keskin nişancılar vurdu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM