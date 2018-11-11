taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

Kamyon şoförüne kask takmama cezası

İzmir'de yaşayan Murat Denli'ye ait kamyona, kask kullanma kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 108 lira para cezası kesildi.

DHA | 11.11.2018 - 08:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Trafikte MOBESE kameralarından, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, ceza gelmeye devam ediyor. Murat Denli'ye ait 35 VKN 48 plakalı kamyona, geçen 22 Ekim'de ceza kesilip, tebliğ edildi.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Ceza tutanağında ise aracın kamyon olduğu belirtilmesine rağmen, sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı.

Cezanın gerekçesi kısmında 'Motosiklet, motorlu taşıt ve elektrikli bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmamasından' ifadesi şaşkınlık yarattı.

Kamyon şoförüne kask takmama cezası

Aracı kullanan Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman, kamyonunun o gün ceza tutanağında yazdığı gibi Bergama Kültür Merkezi önünde olmadığını, bütün gün Selçuk ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti.

"CEZA GELİNCE ŞOK YAŞADIK"

Duman, kamyona, kask takılmadığı için nasıl ceza kesilebildiğine anlam veremediğini ifade etti.

Duman, "Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği'ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

45
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

82
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

55
Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

Şırnak'ta elektrik direkleri, kaçak kablolarla dolu

182
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

141
Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

16
Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM