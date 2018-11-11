Kamyon şoförüne kask takmama cezası

Trafikte MOBESE kameralarından, kask ve emniyet kemeri takmayan sürücülere, ceza gelmeye devam ediyor. Murat Denli'ye ait 35 VKN 48 plakalı kamyona, geçen 22 Ekim'de ceza kesilip, tebliğ edildi.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Ceza tutanağında ise aracın kamyon olduğu belirtilmesine rağmen, sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı.

Cezanın gerekçesi kısmında 'Motosiklet, motorlu taşıt ve elektrikli bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmamasından' ifadesi şaşkınlık yarattı.

Aracı kullanan Denli'nin üvey kardeşi Yılmaz Duman, kamyonunun o gün ceza tutanağında yazdığı gibi Bergama Kültür Merkezi önünde olmadığını, bütün gün Selçuk ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti.

"CEZA GELİNCE ŞOK YAŞADIK"

Duman, kamyona, kask takılmadığı için nasıl ceza kesilebildiğine anlam veremediğini ifade etti.

Duman, "Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği'ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz" dedi.