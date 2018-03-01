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Kamyonet parka düştü: 2 çocuk yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan kamyonet parka düştü. Yaklaşık 10 metre aşağı düşen kamyonet, aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İHA | 01.03.2018 - 20:11..
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İlçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Beşiktaş Sokak’ta Y.E. (44) yönetimindeki 52 EP 841 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak parka düştü.

KOMYONET PARKA YUVARLANDI

Taklalar atarak yaklaşık 10 metre aşağı düşen kamyonet, bir aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi.

Kamyonet parka düştü: 2 çocuk yaralandı

YARALILAR TEDAVİDE

Kaza sonucu yaralanan Y.E., D.Y. (10) ve A.R.K. (16) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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