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Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

İstanbul Sarıyer'de, motosiklet ile refüj arasına sıkışarak can veren abisinin öldüğüne inanamayan acılı kardeş, öfkeyle çekiçle kamyonetin camlarını kırıp engellemeye çalışan polise yumruk attı.

İHA | 27.12.2017 - 10:17..
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İstanbul Sarıyer'de dün saat 10.30 sıralarında, bir restoranda kuryelik yapan Engin Kömürcü (32), sabah saatlerinde motosikletiyle işyerine gitmek üzere yola koyuldu.

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

15 METRE SÜRÜKLENDİ

Sarıyer Ayazağa’da cadde üzerinde seyir halinde olan Kömürcü, o esnada Zekeriya Göden (30) idaresindeki kamyonetin sol tarafından geçmek istedi. Ancak kendisini fark etmeyen kamyonetin sıkıştırması sonucu kurye Kömürcü, sıkışarak yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kaza sonucu kamyonet ile refüj arasında sıkışan talihsiz adam, ezilerek ağır şekilde yaralandı.

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda Kömürcü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kamyonet sürücüsü Göden’i gözaltına alarak ifadesini almak üzere Ayazağa Polis Merkezi’ne götürdü.

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

KARDEŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza sonrası olay yerindeki polis ekipleri, Kömürcü’nün cansız bedeninin üstünü örterek, caddenin bir şeridini trafiğe kapattı. Yoldan geçen sürücüler ve otobüsteki yolcular ise meraklı gözlerle ölen adamın cesedine baktı.

Bir süre sonra ağabeyinin kaza geçirdiğini haber alan kardeşi, arkadaşlarıyla beraber koşarak olay yerine geldi. Ağabeyinin cansız bedenini gören adam sinir krizleri geçirdi. Feryat eden acılı kardeşi, polis ekipleri yaklaştırmamaya çalıştı.

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

ÇEKİÇLE KAMYONETİN CAMLARINI KIRDI, POLİSE YUMRUK ATTI

Bir süre sonra geldiği araca giden acılı adam, eline çekiç alarak kamyonete zarar vermeye başladı. Aracın yan camlarının çekiçle tek tek kıran adamı, ön camı kıracağı esnada polis memuru durdurmak istedi.

Acılı adam, kendisini engelleyen polise yumruk atınca ortalık bir anda karıştı. Diğer polis ekiplerinin araya girmesiyle sakinleştirilmeye çalışılan adam güçlükle zapt edildi. Bunun üzerine aracına binen adam, olay yerinden uzaklaştı.

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı

Kamyonetle refüj arasına sıkışan abisinin öldüğüne inanamadı ViDEO

“BU YAŞAMIYOR MU AĞABEY”

Kısa bir süre sonra tekrardan olay yerine gelen acılı kardeş, ağabeyinin cansız bedeninin başına giderek uzun süre gözyaşı döktü. Acılı kardeşin ağabeyinin cesedin başında bekleyen sağlık ekiplerine, “Bu yaşamıyor mu ağabey? Hiç kimsenin fikri yok mu?” demesi yürekleri dağladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Kömürcü’nün cansız bedeni, ambulansla Kağıthane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KANINI AVUÇLAYIP ÇİMENLİĞE BIRAKTI

Cesedin kaldırılmasının ardından polis ekipleri hortumla olay yerini temizlediği esnada acılı kardeş, ağabeyinin kanlarını avuçlayarak çimenliğe bıraktı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip olayla ilgili inceleme başlattı.

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