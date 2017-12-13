Kan analizi yapan telefon kılıfı

GPhone olarak isimlendirilen kılıf kan analizi yapabiliyor. Şu anda prototip olan kılıf, gücünü telefondan alıyor. Tekrar kullanabilme özelliğine sahip olan bir sensör kılıfın köşesine yerleştiriliyor.

KAN ÖRNEĞİ ANALİZİ NASIL İŞLİYOR

Bu sensör baskılı devre kartına bağlanarak, Pellet kısmına kan örneği koyduğunuzda analiz işlemlerine başlıyor. Pellet içerisinde glikoz oksidaz adı verilen bir enzim içeriyor. Bu enzim elektrik sinyali üretmek için kandaki glikoz ile reaksiyona giriyor.

BLUETOOTH İLE CEBİNİZDE

Kandaki glikoz konsantrasyonu ile doğru olan elektrik sinyali, grlikoz konsantrasyonu ölçümünü sağlıyor. Bu verilen Bluetooth yoluyla Android uygulamasına aktarılıyor. Bu verileri yedekleyebiliyor ve istediğiniz zaman görebiliyorsunuz.