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Kan bağışıyla 60 yılda 2 milyondan fazla bebeği kurtardı

Avustralyalı kan bağışçısı James Harrison, kanındaki özel bir antikor sayesinde 2.4 milyon bebeğin hayata tutunmasını sağladı.

AA | 15.05.2018 - 05:32..
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Eşsiz kanıyla "altın kol" olarak adlandırılan Avustralyalı James Harrison, 81 yaşında emekli oldu.

Harrison, ilerleyen yaşına rağmen, bin 173'üncü ve son kez kan vererek tarihe geçti. Arkasında kırılması çok güç bir rekor ve kurtarılmış milyonlarca hayat bıraktı.

Kan bağışıyla 60 yılda 2 milyondan fazla bebeği kurtardı

GEÇİRDİĞİ HASTALIK, KAN BAĞIŞÇISI OLMAYA İTTİ

Avusturalyalı James Harrison, kanında bulunan ender bir antikor sayesinde kan zehirlenmesi yaşayan milyonlarca bebek için kurtuluş oldu.

Herşey James Harrison'ın 14 yaşındayken geçirdiği akciğer ameliyatı ile başladı. Üç ay hastanede kalan Harrison'a 13 ünite kan verildi. İyileşen genç Avustralyalı, büyüyünce kan bağışçısı olmaya karar verdi.

18 yaşında bağış yapmaya başlayan James'in kanında ender bulunan bir antikora rastlandı. Doktorlar o dönemde yeni doğanlarda ölüme yol açan, resus hastalığını yenmekte başarısız oluyordu.

Kan bağışıyla 60 yılda 2 milyondan fazla bebeği kurtardı

2 MİLYONDAN FAZLA BEBEĞİN HAYATINI KURTARDI

Anne ve bebekleri arasında kan uyuşmazlığına yol açan bu hastalık, 1960'lı yıllarda Harrison'ın kanından üretilen "anti d" adlı plazmayla tedavi edildi.

Harrison, iğneden çok korkmasına rağmen aksatmadan her hafta kan verdi. Yıllar içinde ülkede milyonlarca bebek ölümden Harrison'ın kanı sayesinde kurtuldu.

Harrison'ın kurtardığı bebekler arasında, annesi ile kan uyuşmazlığı yaşayan kendi torunu da vardı.

Bilim insanları Harrison’ın bedeninin bu antikoru doğal olarak ürettiğini söylüyor ve bunun küçük yaşlarda kan nakli yapılmış olmasından kaynaklandığını düşünüyor.

James Harrison'ın yokluğunda ise insanlık çaresiz kalmayacak. uzmanlar Dünya da bu özel kana sahip yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.

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