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Kanaat önderleri kanunsuz referanduma karşı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

06.10.2017 - 00:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) gayrimeşru referandumun, kesinlikle bölgedekilerin hayrına sonuçlar doğurmayacağı, bu girişimin coğrafya üzerinde hain emelleri olan kesimlerin oyunu olduğu üzerinde mutabık kaldı.

Kanaat önderleri kanunsuz referanduma karşı

AŞİRET LİDERLERİ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren kabulün ardından Van Ertuşi aşireti lideri İskender Ertuş, Van Küresünni aşiretinden Mustafa Kaçmaz, Şırnak Tatar aşireti lideri Aslan Tatar, Şırnak Goyan aşireti lideri Hazım Babat ile Mardin Kahramanlar aşireti lideri Hadi Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kanaat önderleri kanunsuz referanduma karşı

ORTAK BİLDİRİYİ İSKENDER ERTUŞ OKUDU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan ve birbirlerine güçlü akrabalık bağlarıyla bağlı toplum kesimlerinin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri olduklarını söyleyen İskender Ertuş, toplantıda hem Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinleme hem de kendi görüşlerini özgürce ifade etme imkanı bulduklarını belirtti.

Kararlı duruşu sayesinde, bölücü terör örgütünün yıllarca Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin ve bölge insanına uyguladığı zulmün sona ermesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini vurgulayan Ertuş, "Aynı şekilde, bölgemizde yaşanan gelişmeler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konan duruşu desteklediğimizi, birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ortak geleceğimiz etrafındaki bütünleşme irademizi güçlü şekilde belirttik." dedi.

Ertuş, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta yaşanan referandumun, kesinlikle bölgedeki kardeşlerimizin hayrına sonuçlar doğurmayacağı, bu girişimin coğrafyamız üzerinde hain emelleri olan kesimlerin oyunu olduğu üzerinde mutabık kaldık. Milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize bağlılığımızı namusumuz olarak gördüğümüzü, bu değerlerimize yönelik en küçük tehdidi ve saldırıyı kabul etmeyeceğimizi, böyle bir teşebbüse gerekirse canımız pahasına karşı koyacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik."

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