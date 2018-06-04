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Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu

ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulamasına Kanada'yı da dahil etmesi, Başbakan Justin Trudeau'yu kızdırdı.

AA | 04.06.2018 - 03:56..
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Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu

Zamanında Kanada ve ABD askerlerinin omuz omuza savaştığını hatırlatan Justin, kendilerinin güvenlik tehdidi oluşturduğu söyleminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu

"ASKERLERİMİZ BERABER SAVAŞTI"

ABD Başkanı Donald Trump’ın, kararına gerekçe olarak ulusal güvenlik önlemlerini gösterdiğini ifade eden Justin Trudeau, ‘’Kanada’nın çelik endüstrisinin ABD’ye yönelik ulusal bir güvenlik riski oluşturduğunu söylemek bize hakarettir." diye konuştu.

Amerikalıların ve özellikle de Trump'ın taraftarlarının, Kanada'ya yönelik yeni vergi uygulamasından mali sıkıntı ve acı hissedeceklerini söyleyen Trudeau, ‘’Trump’ın tarifeleri ortadan kaldırmak için Kanada'dan ne istediğini bilmiyorum. Ancak bildiğim şey, ABD'yle omuz omuza savaşan Kanadalı askerlerin ve Kanada'nın ABD'ye güvenlik tehdidi oluşturduğunu söylemek zor ve kabul edilemez.’’ ifadelerini kullandı.

Kanada da Trump'ı hedef tahtasına koydu


"MİSİLLEME LİSTESİ UZAYABİLİR"

Trudeau, ABD’nin, Kanada ile çelik ticaretinde 2 milyar dolarlık bir fazlaya sahip olduğunu ve Çin’den gelen aşırı arzın giderilmesi söz konusu olduğunda her iki ülkenin de aynı sayfada yer aldığını belirterek, ‘’Başkanın G7 liderlerinin Quebec'teki zirvesine beklendiği gibi katılması halinde gelecek hafta Trump ile buluşacağız. Mesajımız kibar olacak. Kanada, ABD Başkanının kum torbası değil’’ dedi.

Öte yandan, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de yaptığı açıklamada, ABD’nin gümrük tarifeleri uygulamasına karşı oluşturdukları misilleme listesinin yeni eklemelerle uzatılabileceğini söyledi. Freeland, Kanada Ulusal Günü olan 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek 16,6 milyar dolarlık önlemler listesini 15 Haziran'da tamamlamayı planladıkları istişareler sonunda son halini vereceklerini kaydederek, bunun için tüm sektörlerin temsilcileri ile görüşerek fikir aldıklarını ifade etti.

Kanada 1 Haziran’da yürürlüğe girecek uygulamayla başta Amerikan demir-çelik ürünlerine yüzde 25 ve alüminyum ürünlerine de yüzde 10 tarife uygulayacak. Kanada’nın misilleme listesinde, sabundan tuvalet kağıdına, viskiden uyku tulumuna, çikolatadan hazır gıda ve giyime kadar yüzlerce ürün bulunuyor.

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