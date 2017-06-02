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Kanada Trump'ın anlaşma kararına tepkili

Kanada Başbakanı, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararı için "büyük bir hayal kırıklığı" değerlendirmesinde bulundu.

02.06.2017 - 08:26
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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trudeau, "ABD federal hükümetinin Paris anlaşmasından çekilmeye karar vermesinden dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Trudeau, Kanada'nın iklim değişikliği ile mücadele ve temiz ekonomik büyümeyi destekleme konusundaki kararlılığını bozmadan devam ettirdiğini vurguladı.

"KANADA SÖZLEŞMEYİ DESTEKLEMEKTEN GURUR DUYUYOR"

Kanadalıların değişen iklimin sert gerçekleriyle mücadele etmek için kararlı ve kolektif eylemde bulunmaları gerektiğini bildiğini belirten Başbakan Trudeau, şunları kaydetti: "Anlaşma, ABD'nin verdiği karar ile cılızlaşırken, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve temiz ekonomilere geçiş için dünyadaki artan momentumdan esinlenerek anlaşma içinde kalmaya devam ediyoruz. Kanada sözleşmeyi destekleyen diğer tüm taraflarla birlikte durmaktan gurur duyuyor.

Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük zorluklardan birinde ilerleme sağlamak için yerli ve yabancı ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bu yalnızca temiz büyümenin devasa ekonomik fırsatları ve iklim değişikliğinin baskıcı tehditlerine cevap verme ihtiyacı için değil, çocuklarımız için gelecekte daha temiz, sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gezegen bırakmak isteyen iddialı ve sarsılmaz bir arzu ile ilgilidir.

"ABD İLE TEMASA DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler bu dünyadaki gözetim sorumlularıyız. Bu yüzden Kanada, iklim değişikliğine ve temiz bir büyümeyi teşvik etmek için ABD ve diğer paydaşlarıyla çalışmaya devam edecektir. Ayrıca, tüm insanlar için kritik önem taşıyan konuyu tartışmak ve emisyon azaltımı dahil olmak üzere ortak çalışma alanlarını belirlemek için ABD hükümeti ile temasa devam edeceğiz."

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