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Kanada YPG'ye zırhlı araç verdi

PKK’nın Suriye kolu olan YPG’yeİ Kanada merkezli IAG şirketine ait 4x4 yüksek korumalı zırhlı araçları verildiği ortaya çıktı.

31.01.2017 - 11:02
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Kanada’da kurulan şu anda dünyanın 8 ülkesinde çok uluslu olarak faaliyet gösteren IAG (International Armored Group) adlı şirkete ait olan zırhlı araçların PKK/YPG’ye verildiği teröristlerin yayınladığı fotoğraflarla gün yüzüne çıktı.

Kanada YPG'ye zırhlı araç verdi

IAG Guardian APC olarak tanıtılan taşıyıcı, 4x4 yüksek korumalı bir zırhlı araç. Çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçta tam teçhizatlı 10 askeri personel taşınabiliyor.

IAG Guardian’ın 360 derece dönen taretine makineli tüfek, füze ve bomba atar monte ediliyor. Araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar, VHF ve HF iletişim sistemleri bulunuyor.

Kanada YPG'ye zırhlı araç verdi

Yüksek balistik ve patlama direncine sahip IAG Guardian’ın zemini, kara mayınları ve EYP’lere karşı koruması için özel olarak tasarlandı. Blast (patlama) etkisini azaltan zırh ve koltuk sistemine sahip araç YPG militanları tarafından kullanılmaya başladı. B6 ve B7 koruma seviyeli zırha sahip olan araçları ABD Ordusu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, Malezya gibi ülkeler ile Birleşmiş Milletler askeri amaçlı kullanıyor.

Kanada YPG'ye zırhlı araç verdi

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