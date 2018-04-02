Kanada’da 13 bin yıllık ayak izine rastlandı

Kanada’nın batısında yer alan bir adada, 2014 yılında yapılan kazılarda bulunan çöp döküntüleri, yontma taş aletler ve insan yapımı bir takım düzenlemelerin 6 bin 100 yıl öncesine ait olduğu saptandı. Bunun üzerine araştırmalarını genişletme kararı alan araştırmacılar bu kez ayak izlerine ulaştı.

SİT ALANI ARARKEN AYAK İZİ BULDULAR

Araştırmanın baş yazarı Dr. Duncan McLaren, "Ayak izlerine rastladığımızda bu alt sahil boyunca aktif arkeolojik SİT alanları arıyorduk. Bu izlerin, 13 bin yıl önce gelen yüksek gelgit çizgisinin hemen üzerindeki bir alanda kalmış olması muhtemel." ifadelerini kullandı.

13 BİN YILLIK AYAK İZİ

Araştırmacılar, ilk insan ayak izini, mevcut kumsal yüzeyinin 60 cm altında, kahverengi kil tabakasının üstüne basılmış ve üstü siyah kum ve çakıl ile dolmuş olarak buldu. Şans eseri, ayak izinin topuk kısmında küçük ve yanmış odun parçaları bulundu ve yapılan radyokarbon tarihlemesi bunun 13 bin yıl öncesine ait olduğunu gösterdi.

29 AYAK İZİ

Araştırma ekibi, 2015 ve 2016 yıllarında bölgedeki kazıları genişletmek üzere tekrar çalışmalara başladı ve 28 ayak izi daha ortaya çıktı. Ayak izlerinin bazılarında, ayak parmaklarının ve kemerlerinin izlerini görmek mümkündü. Ayak izlerinin detaylı ölçümleri, burada en az üç farklı kişinin yürümüş olduğunu ve bunlardan birinin de çocuk olduğunu ortaya koydu.

DENİZ SEVİYESİNDEKİ İSTİKRAR, İZLERİ KORUMUŞ

McLaren, "Bu alanın binlerce yıldır insanları kendine çekmiş olabileceğini düşündüğümüz geniş ve korunaklı bir sahili var. Son 14 bin yıl boyunca deniz seviyesi nispeten istikrarlı olduğundan, bu alanın çok eski arkeolojik kalıntılar için bir potansiyele sahip olduğunu düşündük." dedi.

McLaren, araştırma hakkında "Çok dikkatli ve yavaş bir şekilde kazı yapmak zorunda kaldık, ki bu da gelgitle yarışmak zorunda olduğumuz için zordu." ifadelerini kullandı.