Kanada'da görünmezlik sağlayan yeni cihaz geliştirildi

Cihazla ilgili bilgileri Optica dergisinde yayınlayan Montreal Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bilimciler, yeni cihazın daha öncekilerden farklı olan yanını da açıkladı. Spektral görünmezlik pelerini olarak adlandırılan teknoloji, içine giren bir nesne ile etkileşim kurduğu anda ışık dalgalarının boylarını ve renklerini değiştirerek onu görünmez kılıyor.

Yeşil ışığı geçiren bir objeyi örnek olarak veren bilimciler, olağan şartlarda bir sensörün ışığı yakalayabildiğini, ancak yeni cihazın ışığın geçtiği sırada yeşil rengi farklı bir renkle kamufle ettiğini, ışık objeden geçtikten sonraysa tekrar eski renge dönüştürdüğünü ve böylelikle objeye görünmezlik kazandırdığını aktardı.

OBJE TAMAMEN GÖRÜNMEZ OLDU

Projenin üzerinde çalışan Profesör Jose Azana, "Kamuflaj alanında bir atılım gerçekleştirdik, reel geniş yelpazeli aydınlatmada objeyi tamamen görünmez yaptık. Işık dalgası, sanki orada yokmuş gibi objeden herhangi bir sapma yapmadan geçti" açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, geliştirilen bu cihazın, gerçek bir görünmezlik pelerininin icadı için atılan ilk adım olduğunu ifade ediyor.