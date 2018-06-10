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Kanada'da Kudüs Günü mitingi

Toronto'da yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze'deki insanlık suçunu protesto etti.

AA | 10.06.2018 - 04:56..
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Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze sınırındaki Filistinli sivillere, gazeteciler ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Kanada'da Kudüs Günü mitingi

"HRİSTİYANLAR DESTEK VERDİ"

Uluslararası Kudüs Günü nedeniyle Toronto'daki Ontario Eyalet Parlamentosu bahçesinde toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD'nin Filistin'deki uygulamalarını protesto etti.

Toronto Polisi'nin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösterinin organizatörlerinden Zafer Bangash, Filistin'in İslam dünyasının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Dünya çapında 600'ün üzerinde şehirde düzenlenen ve yıllık bir etkinlik olan Uluslararası Kudüs Günü'nün, ilk kez 1979'da İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından başlatıldığını anlatan Zafer Bangash, "Toronto'daki organizasyon, Kuzey Amerika'daki en büyük protesto oldu. Çağrımıza, Hristiyanlar, Siyonizm karşıtı Yahudiler ve Kanadalılar da destek verdiler." diye konuştu.

Türkiye’nin Filistin davası için her zaman ayağa kalkan bir ülke olduğunun altını çizen Zafer Bangash, Gazze'de 120'den fazla Filistinlinin şehit edilmesinin hemen ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplayan ülkenin de Türkiye olduğunu hatırlattı.

Kanada'da Kudüs Günü mitingi

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