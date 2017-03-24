Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

Göreve geldiği günden bu yana popülaritesi katlanarak artan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ABD’li Trudeau hayranlarının arasına Ottawa hükümeti girdi.

Hükümet Kanada’nın Washington Büyükelçiliği’ne Trudeau maketi kullanma yasağı getirdi.

"KULLANMAMALARI İSTENDİ"

Kanada hükümetinin diplomatik işlerinden sorumlu Küresel İlişkiler Departmanı Sözcüsü Michael O'Shaughnessy CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD’deki misyonlarımızın bu maketleri satın alarak kullanmaya karar verdiğinden haberdarız. Misyonlardan, etkinliklerinde bunları kullanmamaları istendi” ifadelerini kullandı.

MAKETLE FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

Büyükelçilik, geçen yıl düzenlediği Kanada Günü etkinliğinde Trudeau’nun iki boyutlu bir maketini getirmişti. Davetlilerinden onlarcası, Trudeau maketiyle fotoğraf bile çektirmişti.

MAKETE YOĞUN İLGİ

Aynı maket geçen hafta Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen South by Southwest festivalinde de yerini almıştı. Trudeau maketi burada da yoğun ilgi görmüş, yine onlarca davetli maketle birlikte fotoğraf çektirebilmek için sıraya girmişti.

Bu arada Trudeua’nun söz konusu maketleri Amazon üzerinden 49 dolara sipariş edilebiliyor. Kargo ücreti ise 14.90 dolar.