taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.986
USD
3,6159
EURO
3,9091
ALTIN
144,68
PETR
50,8600

Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

Kanada hükümeti, ABD’deki temsilciliklerine Başbakan Trudeau’ya ait iki boyutlu maketleri kullanma yasağı getirdi.

24.03.2017 - 13:24
  1. Haberler
  2. Dünya

Göreve geldiği günden bu yana popülaritesi katlanarak artan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ABD’li Trudeau hayranlarının arasına Ottawa hükümeti girdi.

Hükümet Kanada’nın Washington Büyükelçiliği’ne Trudeau maketi kullanma yasağı getirdi.

Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

"KULLANMAMALARI İSTENDİ"

Kanada hükümetinin diplomatik işlerinden sorumlu Küresel İlişkiler Departmanı Sözcüsü Michael O'Shaughnessy CBS televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD’deki misyonlarımızın bu maketleri satın alarak kullanmaya karar verdiğinden haberdarız. Misyonlardan, etkinliklerinde bunları kullanmamaları istendi” ifadelerini kullandı.

MAKETLE FOTOĞRAF ÇEKİLİYORLAR

Büyükelçilik, geçen yıl düzenlediği Kanada Günü etkinliğinde Trudeau’nun iki boyutlu bir maketini getirmişti. Davetlilerinden onlarcası, Trudeau maketiyle fotoğraf bile çektirmişti.

Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

MAKETE YOĞUN İLGİ

Aynı maket geçen hafta Teksas eyaletinin Austin kentinde düzenlenen South by Southwest festivalinde de yerini almıştı. Trudeau maketi burada da yoğun ilgi görmüş, yine onlarca davetli maketle birlikte fotoğraf çektirebilmek için sıraya girmişti.

Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

Bu arada Trudeua’nun söz konusu maketleri Amazon üzerinden 49 dolara sipariş edilebiliyor. Kargo ücreti ise 14.90 dolar.

Kanada’dan ABD'ye 2 boyutlu Justin Trudeau yasağı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi

Darbeci kadın pilot Kerime Yıldırım'ın ifadesi

120
Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

Bakan Albayrak'tan ailelere doğalgaz müjdesi

123
YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

YGS'ye geç kalan öğrencilerle ilgili açıklama

62
Merkel: Türkiye'yle ilişkiler için referandumu beklemeliyiz

Merkel: Türkiye'yle ilişkiler için referandumu beklemeliyiz

305
Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyalog sürmeli

Almanya Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyalog sürmeli

95
Alman gazetesinden yogalı 'hayır' paylaşımı

Alman gazetesinden yogalı 'hayır' paylaşımı

144
Tacizciyi linçten polis kurtardı

Tacizciyi linçten polis kurtardı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM