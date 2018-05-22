taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.100
USD
4,5598
EURO
5,3861
ALTIN
189,74
PETR
79,7700

Kanada'dan Venezuela seçimlerine tepki

Ottowa yönetimi, Venezuela ile diplomatik ilişkiyi maslahatgüzar seviyesine indiriyor

AA | 22.05.2018 - 12:00..
  1. Haberler
  2. Dünya

Nicolas Maduro

Kanada, Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesini "gayrimeşru ve anti demokratik" şeklinde nitelendirerek bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirme kararı aldı.

MADURO İSTEKSİZ DAVRANDI

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, konuyla ilgili "Maduro rejimi, seçimlerin uluslararası demokratik özgürlük ve doğruluk standartlarını karşılamasını temin etmek için herhangi ciddi bir adım atmakta isteksiz davrandı." açıklamasını yaptı.

Freeland, Kanada'nın Caracas'ta bundan böyle maslahatgüzar seviyesinde temsil edileceğini ve ülkesinin aynı zamanda Venezuela ile askeri ilişkilere yasak getirdiğini kaydetti.

14 ÜLKE İLİŞKİLERE SINIR GETİRDİ

Kanada, pazar günü yapılan seçimlerden sonra Amerika kıtasında Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sınırlayan 14 ülkeden biri oldu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena, yaptığı açıklamada, seçimlere yüzde 46'nın üzerinde katılımın sağlandığını ve 8 milyon 300 binden fazla oyun sayıldığını belirtmişti. Lucena, 5 milyon 800 binden fazla oy alan mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaklaşık yüzde 68 oy oranı ile yeniden devlet başkanı seçildiğini bildirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Asırlardır savaş olmayan İsveç'te savaşa hazırlık çağrısı
200 yıldır savaş görmeyen kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te, 4.8 milyon hanenin tamamına 'Kriz veya savaş gelirse' başlıklı 20 sayfalık broşür dağıtılacak.
Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.
ABD’nin en güzel kızı Sarah Rose Summers seçildi
ABD’de yapılan güzellik yarışmasında Sarah Rose Summers birinci seçilerek “2018 Miss America” unvanı kazandı.
Bosna Hersek'in toplu ulaşımına Türkiye desteği sürüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 15 otobüs daha hibe edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

428
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

269
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

305
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

49
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

331
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

107
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM