taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

Dün akşam İstanbul'u etkisi altına kar yağışı haberini sunan Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları canlı yayına yansıdı.

Detay Haber | 07.01.2017 - 13:08
  1. Haberler
  2. Medya
Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

Doğan Holding bünyesinde bulunan CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D Ana Haber'e canlı bağlandı.

ADETA BUZ KESTİ

Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile trafiğin felç olduğunu anlatan muhabir Öztürk, tipi nedeniyle adeta buz kesti.

VİDEO.. Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

"FULYA AMAN DİYORUM! ÜZERİNİ YÜZÜNÜ SİL, DONMA TEHLİKESİ GEÇİREBİLİRSİN"

Üstü başı kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardı.

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları VİDEO

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

115
Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

Yeni KHK ile vatandaşlıktan çıkarma düzenlemesi

278
El Bab sonrası Münbiç planı görüşülüyor

El Bab sonrası Münbiç planı görüşülüyor

66
Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Denizli'deki FETÖ'nün darbe girişimi davası

80
İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

55
TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

TEM Edirne istikameti trafiğe kapandı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM