Doğan Holding bünyesinde bulunan CNN Türk'ün muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D Ana Haber'e canlı bağlandı.
ADETA BUZ KESTİ
Akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı ile trafiğin felç olduğunu anlatan muhabir Öztürk, tipi nedeniyle adeta buz kesti.
VİDEO..
"FULYA AMAN DİYORUM! ÜZERİNİ YÜZÜNÜ SİL, DONMA TEHLİKESİ GEÇİREBİLİRSİN"
Üstü başı kar olan muhabiri, Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya aman diyorum sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek uyardı.
Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları VİDEO