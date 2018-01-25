Kanal İstanbul 19 ilçeye yaradı

Türkiye'nin mega projesi Kanal İstanbul'un nihai güzergâhı Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak açıklanmıştı.

SONDAJ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kanal İstanbul'un sondaj çalışması geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi ise Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi için ihale düzenlenecek. Proje için yap-işlet-devret modeli ile kamu-özel sektör işbirliğinin de içinde yer alacağı karma bir model oluşturulacak.

Projede kanalın genişliği 600 metre, derinliği ise 25 metre olacak. 2023 yılına kadar yapımı tamamlanması beklenen projede de ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

19 İLÇE ADA OLACAK

Kanal İstanbul ile birlikte Avrupa Yakası'ndaki 19 ilçe ada olacak. Sadece Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylükdüzü ilçeleri ada dışında yer almayacak. Arnavutköy, Küçükçekmece, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli ve Sarıyer ise ada içinde yer alacak ilçeler arasında kendine yer bulacak.

KÖPRÜ YAPILACAK

Kanalın ayrılacağı ilçeler birbirine köprü ile bağlanacak. Toplam maliyetinin 5 milyarı bulması beklenen köprüden geçişler ücretsiz olacak.

ARSA VE KONUT FİYATLARI ARTACAK

Bu arada bu mega projeyle birlikte bölgede konut ve arsa fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

KANAL İSTANBUL KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

Ayrıca Kanal İstanbul kendisini 5 sene içerisinde amorti edecek. Maliyetinin 40 milyar lirayı bulacağı Kanal İstanbul, Montrö'yü by- pass edecek. Kanaldan günde 160 gemi geçecek. Hazine 8 milyar dolar kazanacak. Ayrıca proje, 1,5 milyon kişiye de iş kapısı olacak.