Kanal İstanbul güzergahındaki evlerin fiyatı arttı

Sondaj çalışmalarının devam ettiği Kanal İstanbul projesinin ihalesi, 2018 yılının ilk yarısında gerçekleşecek.

KANAL İSTANBUL GÜZERGAHI FİYATLARI ARTTIRDI

Dünyanın en büyük gemilerinin geçeceği kanalın geçeceği Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde fiyatlar daha şimdiden artış gösterdi.

Başakşehir’in Güvercintepe, Şahintepe, Kayabaşı ve Altınşehir mahalleleri değer artışı yaşıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE ORTALAMA FİYAT 2 BİN LİRA

Başakşehir’de ortalama konut satış fiyatı 3.275 TL/ m2, Güvercintepe’de ortalama konut satış fiyatı 1.975 TL/ m2, Şahintepe’de ortalama konut satış fiyatı 2.200 TL/ m2, Kayabaşı’nda ortalama konut fiyatı 2.800 TL/ m2 ve Küçükçekmece’de ortalama konut satış fiyatının 2 bin 900 TL/m2'yi buldu.