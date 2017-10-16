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Kanal İstanbul projesinin detayları belli oluyor

İhalesi 2018 yılında yapılacak olan projenin kanal genişliği 600 metreyi bulacak.

16.10.2017 - 09:42
  1. Haberler
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kanal İstanbul projesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kanal İstanbul projesinin detayları belli oluyor

PROJENİN İHALESİ 2018'DE

Etüt çalışmalarının belli bir aşamaya geldiği projenin ihalesi 2018 yılında yapılacak. Projede yap-işlet (Yİ) ya da yap-işlet- devret (YİD) modellerinden biri tercih edilecek.

ÇED ANALİZİ YAPILDI

Kanal İstanbul'da 162 zemin sondajının büyük bir bölümü gerçekleşti. Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerindeki su hidrodinamiği ve akış rejimleri incelenerek ekolojik, çevresel ve mühendislik ÇED etki analizine yönelik bazı değerlendirmeler yapıldı.

Kanal İstanbul projesinin detayları belli oluyor

KANAL GENİŞLİĞİ 600 METREYİ BULACAK

Karadeniz ile Marmara arasında yaklaşık 43 kilometre uzunluğunda olacak Kanal İstanbul, Küçükçekmece'de son bulacak. Ayrıca genişlik için çalışma yapılan kanalın gemi büyüklüğüne göre 500 veya 600 metreyi bulması planlanıyor.

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