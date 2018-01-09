taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.556
USD
3,7488
EURO
4,4813
ALTIN
158,82
PETR
68,0600

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

2011'den bu yana konuşulan "Çılgın proje: Kanal İstanbul" hayata geçiyor. Güzergâh belli oldu. İlk kazma vuruldu. İşte güzergâhı gösteren harita.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Projeler
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle 2018 başı gibi temelini atacağız." demişti. Çılgın proje için hazırlanan 5 alternatif güzergahtan biri seçildi.

Haritayı, Sabah gazetesinden Erhan Öztürk yayınladı. Sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazmanın vurulduğu güzergâha ilişkin bilgiler şöyle:

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEN BAŞLIYOR

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor.

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

ALTINŞEHİR, ŞAHİNTEPE, SAZLIDERE'DEN DEVAM EDİP TERKOS GÖLÜ'NE UZANIYOR

Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

4 İLÇEDEN GEÇECEK: BAŞAKŞEHİR'E DENİZ GELİYOR

Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde. Bu ilçeler içinde bir tek Başakşehir'in denize kıyısı yoktu. Proje tamamlanınca, Başakşehir'e deniz yoluyla da ulaşılabilecek.

FİYATLAR TAVAN YAPACAK

Kanal İstanbul projesinin güzergahının belli olmasının ardından, bu ilçelerdeki gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi bekleniyor.

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

YENİ ŞEHİRLER KURULACAK

Ayrıca, 500 bin civarında nüfusu barındırması öngörülen Kanal İstanbul'un iki yanında konumlanacak kent projesi de olacak.

Etrafında ticaret merkezleri de kurulacak olan projenin şehir planında konferans salonları, parklar, turizm merkezleri de yer alacak.

İlginizi Çekebilir
Akçakoca’da sokak sağlıklaştırma projesi sürüyor
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde tarihi güzellikleri korumak için yeni bir proje geliştiriliyor.
Hakkari'deki kış sporları merkezinin alanı genişletiliyor
Hakkari'de kış sporları tesisi genişleterek bölgeye 10,5 milyon liralık yatırım yapılacak.
Saraybosna'da 481 yıllık Osmanlı mirası
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 481 yıllık tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi, en önemli Osmanlı miraslarından biri olarak görülüyor.
Türkiye'nin en uzun cam terası için sözleşme imzalandı
Türkiye'nin en uzun ve geniş alanlı cam seyir terası olma özelliğine sahip Tortum Gölü Fiyortpark için sözleşme yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa'da Apple'a soruşturma

Fransa'da Apple'a soruşturma

99
Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

Cüneyt Çakır: Avrupa'dan hakemlik teklif ettiler

30
Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

Ren Nehri'nin yüksekliği kritik düzeyi geçti

34
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

50
Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

Özcan Deniz Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

14
Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa spor salonu üyeliği

73
Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

Fatih Portakal AK Parti-MHP ittifakını değerlendirdi

282
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM