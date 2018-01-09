Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle 2018 başı gibi temelini atacağız." demişti. Çılgın proje için hazırlanan 5 alternatif güzergahtan biri seçildi.

Haritayı, Sabah gazetesinden Erhan Öztürk yayınladı. Sondaj çalışmaları kapsamında ilk kazmanın vurulduğu güzergâha ilişkin bilgiler şöyle:

KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEN BAŞLIYOR

Kanal İstanbul güzergahı Marmara Denizi'ni Küçükçekmece Gölü'nden ayıran kıstaktan başlıyor.

ALTINŞEHİR, ŞAHİNTEPE, SAZLIDERE'DEN DEVAM EDİP TERKOS GÖLÜ'NE UZANIYOR

Altınşehir ve Şahintepe mahallelerinden geçerek Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam edecek Kanal İstanbul, Terkos ve Durusu mahallelerinin yakınlarında Terkos Gölü'nün doğusundan Karadeniz'e ulaşacak.

4 İLÇEDEN GEÇECEK: BAŞAKŞEHİR'E DENİZ GELİYOR

Proje alanı, Arnavutköy (28,6 km) Küçükçekmece (7 km), Başakşehir (6,5 km) ve Avcılar (3,1 km) ilçe sınırları içinde. Bu ilçeler içinde bir tek Başakşehir'in denize kıyısı yoktu. Proje tamamlanınca, Başakşehir'e deniz yoluyla da ulaşılabilecek.

FİYATLAR TAVAN YAPACAK

Kanal İstanbul projesinin güzergahının belli olmasının ardından, bu ilçelerdeki gayrimenkul sektörünün hareketlenmesi bekleniyor.

YENİ ŞEHİRLER KURULACAK

Ayrıca, 500 bin civarında nüfusu barındırması öngörülen Kanal İstanbul'un iki yanında konumlanacak kent projesi de olacak.

Etrafında ticaret merkezleri de kurulacak olan projenin şehir planında konferans salonları, parklar, turizm merkezleri de yer alacak.