Kanal İstanbul'a karma finansman modeli uygulanacak

Marmara ve Karadeniz'in çıkış noktalarına kurulacak 3 adalı mega proje, büyüklüğü ve konumu yapılacak fizibilite çalışması ile hafriyat miktarına göre netleşecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM'de yaptığı özel bir söyleşide proje ile ilgili soruları cevaplandırdı. Arslan Kanal ve adalar için ayrı bir finansman düşünülmediğini, projenin bir bütün olarak değerlendirileceğini açıkladı.

ÇED YAPILABİLİR

Projenin güzergahı netleşince ise üzerinden geçecek demiryolu, karayolu ve köprülerin birlikte yapılacak. Uluslararası projelerde ÇED’e ihtiyaç olmadığını, ancak geçmişte birçok uluslararası projede ÇED çalışması yapıldığı dile getiren Arslan, Kanal İstanbul içinde ÇED yapılabileceğini söyledi.

ÇEŞİTLİ FİNANSMAN MODELLERİ VAR

Arslan finansman yöntemleri hakkında ise bilgi vererek, “Finansman yöntemleri çok, model çok var. Karma ve başarılı bir yöntemi kullanılmak istiyoruz. Yap işlet var, yap kirala, kar ortaklığı var, bir sürü yöntem var. Türkiye’de bir çok model var. Kar ortaklığını da veriyorsunuz, müteahhite vermek gibi, al yap diyorsunuz, bu kadarı senin bu kadarı benim. Tüm bunların hepsi var bu sistemlerde.” diye konuştu.