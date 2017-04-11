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Kanal İstanbul'a 'Marmaray' modeli

Kanal İstanbul, suların kanalın altından sarnıç yöntemiyle bağlanacağı bir sistemle yapılması planlanıyor.

11.04.2017 - 11:05
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Kanal İstanbul'a 'Marmaray' modeli

İstanbul’un çılgın projesi Kanal İstanbul’un hakkında bilgi veren Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Güzergahlarla ilgili nihai aşamaya gelindi” dedi.

Kanal İstanbul'a 'Marmaray' modeli

"BU ÇOK BÜYÜK BİR PROJE"

Arslan, "O güzergâhta yapılacak çalışmaya bağlı olarak da ilave tatlı su kaynaklarını da oluşturacağız, barajlar da dahil buna. Buradan çıkacak hafriyat çok önemli miktarda. Bu hafriyatla biz 3. havalimanında tamam kömür ocaklarından kaynaklı birçok bataklığı, çukurları doldurduk ama onun dışında daha doldurulması gereken yerler de var. Onları da inşallah doldurup oraları da yeşillendireceğiz. Çıkacak malzemeyi kullanmak adına adalar yapacağız. Bir yap-işlet-devret veya yap-işlet gibi değil. Bu çok büyük proje. Adalar da dahil, etrafındaki oluşumlar da dahil bunların hepsinin birbirini tamamlaması lazım" dedi.

ÇOK FAZLA YEŞİL

"Trakya'da diyelim ki ilave barajlar yapılacak, onu da DSİ ile birlikte çalışıyoruz" diyen Arslan, suların kanalın altından sarnıç yöntemiyle birbiriyle bağlanacağı bir çalışmanın da değerlendirildiğini kaydetti. Arslan, "Aynen Marmaray gibi. Melen çayından DSİ su getirdi ya boğazın altından geçirdi. Onun gibi kanalın altından geçireceğiz suyu" dedi.

Çevrecilerin projeyle ilgili eleştirilerini yanıtlayan Arslan, "Biz bu projeyle emin olun ki çok daha fazla yeşil kazandıracağız. Çok daha fazla ağaçlandırma yapacağız. Yapacağımız düzenlemelerle de rekreasyonlarla da insanların nefes alabileceği alanlar kazandırmış olacağız. Sadece 1-2 hocayla da değil, birçok hocayla birçok üniversiteyle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kanal İstanbul'a 'Marmaray' modeli

'PANAMA' İNCELENDİ

Milliyet'in haberine göre Panama Kanalı'nda incelemelerde bulunduğunu anımsatan Arslan, "Dünyada Süveyş de dahil benzer kanalları da inceliyoruz. Tabii her birinden alabileceğimiz şeyler var" dedi. Projede önceliği köprülere vereceklerini bildiren Arslan, "Kazı başlar başlamaz eşzamanlı hemen köprüyü yapacağız. Önce köprüler yapılmak zorunda ki oradaki trafik akışı aksamasın" ifadesini kullandı.

KRUVAZİYER LİMANI

Proje için yapılacak beş köprünün ikisinden tren geçeceğini kaydeden Arslan, "Kanaldan önce ikisini birleştirme alternatifi de çalışılıyor. Eğer kanaldan önce iki demiryolu bağlanmış olursa bir, ama kanaldan sonra bağlanacak olursa iki olacak. Kanaldan önce gelip ikisi birleşirse mesela Anadolu yakasında Çayırova'da birleşecek, Akyazı'da birleşecek, aynı şekilde burada da Halkalı'da birleşebilir, Kınalı'da birleşebilir. Halkalı'da birleşirse tek geçiş olacak kınalıda birleşirse çift geçiş olacak" dedi.

Adalarla birlikte Marmara denizinde liman da öngörüldüğünü ifade eden Arslan, "Özellikle kruvaziyer limanı dahil olmak üzere. Kanalın giriş tarafına. Karadeniz tarafına dolgu şeklinde ileriye doğru doldurma da olabilir ada da olabilir" diye konuştu.

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