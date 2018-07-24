Kanal İstanbul'a yeni yasal düzenleme

Kanal İstanbul projesi, ilerleyen günlerde yap- işlet- devret yöntemiyle ihaleye çıkarılacak. Ancak ihaleden önce projeyle ilgili yeni bir karar alındı.

YENİ DÜZENLEME YAPILDI

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, proje ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın Kanal İstanbul ile ilgili verdiği yasa teklifi torba teklifle birleştirildi.

PROJE ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA VERİLDİ

Verilen kanun teklifi ile 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yapİşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanunun kapsam maddesine ‘denizleri gölleri, nehirleri, birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkan veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri’ ibaresi yer aldı.

Ayrıca bu düzenlemeyle birlikte Kanal İstanbul projesi; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teslim edildi. Öte yandan kararnameyle, Helal Akreditasyon Kurumunun (HAK) gelirleri de belirlendi.

MALİYET DE DÜŞECEK

Kanal İstanbul, lojistik merkezleri, manevra alanları ile ilgili yap işlet devret modeli ile yapılabilmesi konusunda ulaştırma bakanlığı yetkili olacak. Söz konusu düzenlemeyle amaç, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve Kanal İstanbul'un maliyetini aşağı çekmek. Bu yöntemle 65 milyar liralık yatırımla yaşama geçirilmesi beklenen projede maliyetlerin düşürüleceği belirtiliyor.