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Kanal İstanbul'da Kore'nin olması iftihar vesilesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kanal İstanbul projemizde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." dedi.

AA | 02.05.2018 - 12:02..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-kyun ile görüştü. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler yaptıklarını anlatan Erdoğan, verimli adımlar attıklarını, kararlar aldıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASI 4 ANLAŞMA

Türkiye ve Güney Kore arasında 4 anlaşma imzaladıklarını belirten Erdoğan, "Gerek ikili görüşmede gerekse heyetler arasında savunma sanayinde diğer birçok alanda bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bu konuların üzerinde durduk." diye konuştu.

Kanal İstanbul'da Kore'nin olması iftihar vesilesi olacak

"KANAL İSTANBUL PROJESİNDE KORE'NİN OLMASI İFTİHAR VESİLESİ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de çok sayıda mega projede Güney Kore'nin yer aldığına dikkati çekerek, "Bunların sonuncusu dünyanın en uzun asma köprüsü olacak olan Çanakkale 1915 Köprüsü'dür. Burada yer almanız bizleri mutlu etmiştir. Şimdi ise Kanal İstanbul Projemiz var ki, bu projenin içerisinde özellikle Kore'nin yer alması bizler için ayrı bir iftihar vesilesi olacak." dedi.

Kanal İstanbul'da Kore'nin olması iftihar vesilesi olacak

KÜLTÜREL İLİŞKİLER DAHA DA GELİŞTİRİLECEK

Yunus Emre Kültür Merkezi'nin, Hankuk Üniversitesi bünyesinde kurulmasına ilişkin protokolün, bu ziyarette imzalanmasının planlanmış vaziyette olduğunu kaydeden Erdoğan, "Merkezin, kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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