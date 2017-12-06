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Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

ÇED raporu hazırlanan Küçükçekmece Gölü- Sazlıdere Barajı-Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhta inşa edilecek. Ancak bu karar için Bakanlığın onayı gerekiyor.

Haber Merkezi | 06.12.2017 - 09:26..
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Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

İlk kez 2011 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Kanal İstanbul projesinin ÇED süreci tamamlandı. Projenin güzergahı 5'ten 1'e indi.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

GÜZERGAH AVCILAR- KÜÇÜKÇEKMECE ÜZERİNDE

İstanbul Boğazı’na alternatif olarak planlanan proje alanı Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri sınırları içerisinde yer alacak. Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre, proje kapsamında tesis edilecek olan alt ve üstyapıların tamamı bu ilçelerin sınırları içerisinde kalacak.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

EN UYGUN GÜZERGAH BELLİ OLDU

Hazırlanan rapora göre Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran kıstaktan başlayarak, Sazlıdere Baraj Havzası boyunca devam eden ve sonrasında Sazlıbosna Köyü’nü geçerek Dursunköy’ün doğusuna ulaşıp Baklalı Köyü’nü geçtikten sonra Terkos Gölü’nün doğusunda Karadeniz’e ulaşan alternatif güzergâhın İstanbul Boğazı’na alternatif su yolu “Kanal İstanbul Projesi” için en uygun güzergâh olduğu belirlendi.

Kanal güzergâhının yaklaşık 7 kilometrelik kısmı, Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3.1 kilometrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6.5 kilometrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve kalan yaklaşık 28.6 kilometrelik kısmı ise Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde yer alacak.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAK

Kanal İstanbul projesinin 60 milyar liraya mal olacağı belirtilirken inşaat aşamasında 5 bin, proje bitene kadar ise bin kişinin çalışacağı açıklandı. Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Gölü’nün doğusunu takip eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması öngörülüyor.

SAZLIDERE BARAJI İPTAL EDİLEBİLİR

Ayrıca proje kapsamında İstanbul'un 24- 25 günlük suyunu karşılayacak Sazlıdere Barajı’nın da inşaatı iptal edilebilir.

Kanal İstanbul'un ÇED raporu hazırlandı

3 GRUP ADA

Kanaldan çıkacak 1,5 milyar metreküp hafriyatla Marmara Denizi'ne 186, 155 ve 104 hektarlık 3 grup ada inşa edilecek. Karadeniz'e de 4,8 km'lik liman yapılacak.

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