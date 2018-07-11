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Kanalizasyondaki bebeğin annesi: Düşük yapmışım

Zonguldak'ta dün belediye işçileri tarafından kanalizasyonda bulunan bebeğin annesini polis olaydan bir gün sonra tespit etti.

İHA | 11.07.2018 - 05:17..
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Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonu girişindeki çalışan belediye işçileri dün sabah temizlik yaptıkları kanalizasyon çıkışında bir bebek cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, savcılığın incelemesinin ardından bebeği Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. 15 haftalık olduğu belirlenen bebek kesin ölüm sebebinin anlaşılması için polis tarafından adli tıp kurumuna gönderildi.

POLİS, ÖZEL EKİPLE ANNEYİ BULDU

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın aydınlatılması için özel bir ekip kuruldu. Sabah saatlerinde ilçeye gelen özel ekipteki polisler hastane kayıtlarından düşük tehlikesi olan hamile kadınların listesini alarak inceleme başlattı.

DÜŞÜK YAPTIĞINI FARK ETMEMİŞ

Yapılan çalışma sonrasında kendisine ulaşılan D.A.(27) 15 haftalık bebeğini düşürdüğü bilgisini verdi. İddiaya göre D.A., 2-3 gün önce ağrıları artınca annesi N.K. (52) ile hastanenin acil servisine gitti. Burada tuvalete giden kadının kanaması başladı. Genç kadın düşük yaptığını fark etmezken, annesi de sifonu çekti. Hastanede ağrıları kesilen kadın bir süre sonra evine geri döndü.

KORKUP SÖYLEYEMEDİ

Bebeğini düşürdüğünü sonradan fark eden kadın, çıkan haberler üzerine korkarak durumu kimseye bildiremedi. Yaşananlardan büyük üzüntü duyan talihsiz kadın yakınlarına uzun süredir eşi T.A. (33) ile bebek beklediklerini ancak talihsizlik sonucu bebeğini düşürdüğünü söyledi. Genç kadının adli tıpta yapılacak incelemenin ardından 15 haftalıkken düşürdüğü bebeğini alıp mezara defnetmek istediği öğrenildi.

D.A. ile annesi N.K. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

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