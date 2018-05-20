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Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi sanatseverlerle buluştu.

AA | 20.05.2018 - 11:03..
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Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol tarafından gerçek planlarına sadık kalınarak belirli ölçekte küçültülüp, aslına uygun yapılan gemi maketleri, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde sergilendi.

27 MAYIS'A KADAR AÇIK

Gemi modelleri arasında en büyük ilgiyi, Bandırma Vapuru ve Nusret Mayın Gemisi ile Çanakkale Savaşları'nda hastane olarak kullanılan Gayret Gemisi'nin maketleri gördü. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın açılışını yaptığı sergi, 27 Mayıs'a kadar müzenin fuaye alanında gezilebilecek.

Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi açıldı

Kanatsız Kuşlar Gemi Modelleri sergisi açıldı

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