Kandil operasyonunda yeni sürece geçiliyor

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Canikli, Kandil'e hava harekatına ilişkin, "Şimdiki hedefimiz daha farklı, şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız.

SEÇİMLE İLGİSİ YOK

Operasyonu önceden planladık, seçimle ilgisi yok.

Kandil operasyonunda diğer harekatlardan farklı olarak üs bölgeleri kuruldu. Şimdi bir sonraki sürece geçiyoruz.

Son operasyon diğerlerinden farklı. Bir defa oradan çok ciddi olarak ülkemize bir saldırı gerçekleştiriliyor. Çok ciddi sızmalar söz konusu. Son derece dağlık bir arazi. Terörün, teröristlerin de kolayca hareket etmelerine imkan sağlayan bir yol, arazi şartları söz konusu.

KUZEY IRAK'TA KALICI OLACAĞIZ



Kandil de dahil oradaki bütün terörist unsurlara yönelik yapılacak harekatta, İran'ın gerekli desteği vermesi noktasında çok açık bir şekilde konuya sıcak yaklaştıklarını ifade ettiler her ortamda.

Görev tamamlanana kadar Türk Silahlı Kuvvetleri bütün hatlarıyla orada olmaya, kalmaya devam edecek. Terör bitene kadar orada kalacağız." dedi.