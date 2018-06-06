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Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

Muharrem İnce'nin ısrarla apoletlerini sökeceğini söylediği 2. Ordu Komutanı, Afrin'den sonra Kandil'de PKK'nın kökünü kazıyacak.

Haber Merkezi | 06.06.2018 - 07:27..
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Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

Terör örgütlerine karşı büyük bir operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'den sonra Irak'ta da örgütü köşeye sıkıştırdı.

KOMANDOLAR GÖNDERİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı ile bölgede yuvalanan teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Türk askeri, Afrin'in şehir merkezinde barış ortamını sağlamıştı.

Afrin'de görev yapan komandolar, Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlara destek amacıyla bölgeye sevk edilmeye başlandı.

OPERASYONUN BAŞINDAKİ İSİM

Kandil'e düzenlenmesi planlanan operasyonun ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

Küçük birliklerle bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik'in Kandil'e düzenleyeceği operasyonları 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek.

Kandil operasyonunu İsmail Metin Temel yönetecek

"APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM"

Temel Paşa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hedefi haline gelmişti.

İnce, göreve gelmesi durumunda Temel Paşa'nın tüm apoletlerini sökeceğini söylüyordu.

İnce'nin hedefi Korgeneral İsmail Metin Temel VİDEO

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