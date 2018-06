Kandil operasyonunun siyasette yankıları

Türkiye'nin iç ve dış sınırlarda bulunan terör tehditlerini ortadan kaldırma hamleleri tüm hızıyla devam ediyor. Sırasıyla Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile gerçekleştirilen PKK'ya karşı operasyonlar, Irak sınırına kaydırıldı. Sınırın 25 kilometre içerisine kadar giren Mehmetçik, Kandil kapılarında "vur" emrini bekliyor.

Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir numaralı maddesi konumunda olan Kandil, iç siyasetin de sıcak konularından biri.

KİMLER NE DİYOR

Kandil her ne kadar Türkiye'nin ulusal güvenliğinin bir numaralı maddesinde yer alan bir konu olsa da, Türkiye'de "girelim" diyenler kadar "girmeyelim" diyenler de var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kandil operasyonuna yönelik olumlu sinyaller verirken, terörü bitirene kadar gerekirse Sincar'a bile gidilebileceğini belirtti.

Erdoğan, “Kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, sıra Sincar’da. Benim ülkemi taciz, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine gideriz, gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti’nin iş başında olduğu bir Türkiye var. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik. Biz sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.” diye konuştu.





AK PARTİ

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kandil’e operasyon sinyali vererek, “Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir. Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir” dedi.

CHP: 16 YILDIR KANDİLE GİTMYENLER 16 GÜNDE Mİ AKILLARINA KOYDULAR

Ne kadar Kandil'e girmeye hükümet onay veren bir dille konuşuyorsa muhalefet de o kadar karşı. Öyle ki Zeytin Dalı Harekatı'na da karşı gelen CHP, Kandil'in de karşısında.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'ın "Türkiye Kandil'e girebilir' açıklaması üzerine "16 yıldır Kandil'e gitmeyenler son 16 gündemi gitmeye akıllarına koymuşlar. Her an Kandil’e girebiliriz’ diye açıklamada bulunmuş. Bu şu demek; 'Seçimi kazanamıyoruz'. 'Bizim bir istismara daha ihtiyacımız var'. Biz orduyu Mehmetçiği öne sürüp oradan bir seçim kazanmak için bir şey bulur muyuz diye bakacaksınız. Mehmetçiğimizin ayağına taş değse yüreğimiz sızlar. 16 yıldır Kandil’e gitmeyenler son 16 günde mi gitmeye akıllarına koymuşlar.” dedi.

HDP: AKP SEÇİM KAMPANYASINI KANDİL’DEN YAPMAYA ÇALIŞIYOR

PKK'nın siyasi kanadı konumunda olan HDP'de elbette Kandil'de teröristlerin sıkıştırılmış olmasından hoşnut değil. Parti Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AK Parti hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç'e ve Kandil'e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil'den yapmaya çalışıyor" dedi.

Buldan şunları kaydetti: ”AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç’e ve Kandil’e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil’den yapmaya çalışıyor. Fırat’ın doğusuna savaş açarak, Fırat’ın batısına huzurun gelmeyeceğini bilmeyecek kadar siyasetten yoksunlar. Bu halk yıllardır bu acıyı yaşarken hep barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, kardeşliği ve insan haklarını savundu. Bu ülkede halklar arasında kurulan kardeşlik köprüsünü yıkmaya kimsenin hakkı yok. İşte AKP hükümeti, buradan size sesleniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Kürtlerin yakasından elinizi çekin. Bu ülke artık çocuklarının ölmesini istemiyor. Burada toplanan halk, kardeşlerinin yaşamını yitirmesini istemiyor. Hiçbir anamız gözyaşı dökmek istemiyor. Artık kardeş kanının akmadığı bir coğrafya istiyoruz. 20 günleri kaldı zaten, gidiyorlar. Biz AKP’nin yolcu olduğunu biliyoruz. AKP’nin artık Türkiye’yi yönetemediğini biliyoruz. Bırakın bu ülkeyi bu güzel insanlar yönetsin. Bırakın bu ülkeyi Demirtaş yönetsin."





İYİ PARTİ: PROPAGANDA AMAÇLI

Muhalif cephenin yeni umudu olan İYİ Parti de tıpkı muhalefet partilerinin yaptığı gibi Kandil'e girmenin karşısında durduklarını açıkladı.

Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, da seçim öncesi Kandil’e ilişkin verilen operasyon sinyalinin politik propaganda amaçlı bir operasyon olduğunu söyleyerek “Erdoğan seçimleri kazanmak için her şeyi kullanıyor. Türk Ordusu dahil. 16 seneden bu yana bir operasyon gerçekleştirmeyen Erdoğan seçimlere 20 gün kala bir Kandil operasyonu yapıyor ise bu askeri değil, politik propaganda amaçlı bir operasyondur” diyen Özdağ, “İran topraklarından Irak'a inmeden kapsamlı ve sonuç alıcı bir Kandil operasyonu mümkün değildir. Olan ne derseniz; 10 Mart'ta bir operasyon başladı. Operasyonun hedefi Hakurk civarına inip, Avaşin- Basyan Hakurk bağını kesmek, bu hattan gelebilecek saldırıları engellemek için Hakurk'un kuzeyine doğru etki alanımızı genişletmekti. Az sayıda birlikle ve askeri anlamda akıllıca bir operasyondu. Bu arada PKK da çekiliyordu. Çünkü PKK, gücünü büyük ölçüde Suriye ve Sincar'a aktardı. Kandil'de 300, Hakurk'ta 200 PKK'lı olduğu söyleniyor. Seçim yaklaşınca AKP, Hakurk'un güneyinden dolaşılıp Kandil'e gidilmesini istemiş. Kandil çok büyük bir bölge. Olabilecek şey, Kandil'in bir ucuna varıp, orada “Kandil fethedildi” fotoğrafı çektirip geri dönmek! Tabii PKK az sayıda olmasına rağmen saldırılara başladı ve şehitler geliyor” şeklinde konuştu.

TSK: 16 HEDEF İMHA EDİLDİ, 6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Muhalif cephenin Kandil'e girme karşıtı açıklamalarına rağmen TSK kararlı adımlarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan paylaşımda adeta hazırlık mesajı verildi.

"Irak kuzeyi Hakurk, Gara, Metina, Zap, Kandil ve Avaşin Basyan bölgelerine yönelik olarak 05 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait 16 hedef imha edilmiş ve bölücü terör örgütü mensubu silahlı 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.