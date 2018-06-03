Kandil operasyonunun teknik ayrıntıları

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'yı bitirmek için en krtik adımları atarak Kandil'in kapısına dayandı. Bölgedeki başarılı operasyonlarla her hafta onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor.

KANDİL EN BÜYÜK OPERASYON OLACAK

PKK'lı teröristler Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'na çok uzun süredir yerleşmiş vaziyette. Buranın coğrafi şartları göz önüne alındığında Kandil'e girildiğinde TSK'yı oldukça zorlu bir operasyon bekliyor.

TSK daha önceleri sık sık hava harekatı düzenliyordu. Ancak bu operasyonla birlikte oradaki teröristlerin tamamen yok edilerek Kuzey Irak'tan Türkiye sınırına sızmalarının engellenmesi hedefleniyor.

PKK GERİ ÇEKİLDİ

Türk ordusu Kandil'e yaklaşık 22 km mesafede konuşlanmış durumda. PKK'lı teröristler Türk ordusu karşısında geri çekilerek tamamıyla savunma durumuna geçtiler.

BÖLGE DAĞLIK OLDUĞU İÇİN SIZMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİYORDU

Daha önceleri Hakkari ve Şırnak bölgesi çok dağlık olduğu için sızmalar kolaylıkla yapılabiliyordu. Sızmaların gerçekleştiği en önemli kamplar; Bradost ve Sidakan. Bu yüzden kritik noktada bulunan bu kamplar TSK'nın direkt hedefi konumunda.

ARTIK KARA OPERASYONU VAR

Geçtiğimiz yıllarda bu bölgelere sayısız kez operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonlar hep hava harekatı şeklindeydi. Bu operasyonun diğerlerinden farkı ise karadan olması. Bu yüzden çok daha etkili olacak olan operasyonlar PKK'yı bitirme noktasına getiriyor.

KANDİL SINIRA DAHA UZAK MESAFEDE

Kandil, diğer kamplara göre sınıra biraz daha uzak mesafede bulunuyor. Yaklaşık olarak 100 kilometrelik bir mesafenin olması PKK'lı teröristlerin İran'a kaçma tehlikesini de doğuruyor.

AFRİN'DEN DAHA BÜYÜK BİR ALANI KAPSIYOR

Mesafenin uzun olması ve fiziki koşulların ağırlığını göz önüne seren en önemli veri bölgenin Afrin'den daha büyük bir alanı kapsıyor olması.

IRAK HAVA SAHASI ABD'NİN KONTROLÜNDE

Irak hava sahası ABD tarafından kontrol ediliyor. Daha önceki yıllarda ABD'nin fiziki olarak Türkiye'ye operasyonlar konusunda yardımı oluyordu ancak PKK'lı teröristleri açıktan açığa desteklemeye başlayan ABD'nin bu operasyonlarda Türkiye'nin yanında yer almayacağı aşikar. Ancak Türkiye'nin zaten ABD'den herhangi bir yardım talebi ya da beklentisi yok. Sınıra yakın mesafede olduğu için bu bölgelerde ABD'nin Türk ordusuna engel olması gibi bir durum da söz konusu değil.

YPG MENBİÇ'TEN ÇIKARILABİLİR

Öte yandan YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi de söz konusu. Eğer YPG'nin o bölgeden çıkartılması sağlanırsa teröristlerin Fırat'ın batısında yer alma şansı ortadan kalkacak. Bu konuda yarın ABD heyeti ile Türk Dışişleri heyetinin yapacağı görüşme kritik önem kazanıyor.

IRAK HÜKÜMETİ İLE OLAN DURUM

Türkiye için bir diğer önemli husus ise; operasyonların başkan ülke topraklarında yani Irak'ta gerçekleştiriliyor olması. Irak Başbakanı Haydar El-İbadi geçen yıl Türkiye'nin PKK kamplarını bombalamasına tepki gösteriyordu. Buna gerekçe olarak bölgenin kendi toprakları olmasının öne sürüyordu. Kendi ülkesinde teröristler cirit atarken İbadi'nin bu tepkileri Türkiye tarafından ciddiyetle karşılanmadı. Son olarak geçtiğimiz aylarda Sincar'da PKK ile biz savaşırız diyen İbadi, Irak Ordusu'nu bölgeye göndermişti. Ancak henüz iki gün önce ABD, Sincar'da teröristlerin olduğu bölgeye üs kurdu. Bu da Irak hükümetinin bölgedeki etkisizliğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin kararlı duruşu ile bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar savaşılmaya devam edilecek.