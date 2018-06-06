Kandil PKK'lı teröristler için kritik önem taşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak'ta başarılı opersayonlara imza atarak Kandil'e yaklaştı. Önümüzdeki günlerde bölgenin tamamına girilerek PKK terörüne ağır bir darbe vurulması bekleniyor.

Ancak dün CHP'nin Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kandil operasyonuna karşı çıkarak o bölgenin zaten terör örgütü PKK tarafıdan boşaltıldığını söylemişti.

"HERKES BİLİYOR Kİ KANDİL'DE PKK UNSURLARI KALMAMIŞTIR"

Özel konuyla ilgili olarak, "Şimdi herkes biliyor ki Kandil'de PKK unsurları kalmamıştır. Ama seçimden ümidi kalmayanlar, Kandil'e gitmeyi, Kandil'e bayrak dikmeyi, PKK'nın boşalttığı Kandil'in dağlarını F-16'lar ile vurup buradan seçimde bir şey, bir güç elde etmeyi düşünmektedirler." demişti.

PKK'NIN BÖLGEDEN AYRILMASI ZOR

Ancak durum Özel'in anlattığı gibi değil. Yıllardır Kandil'de çok sayıda sığınak yaparak buralara yuvalanan PKK'lı teröristlerin bölgeden ayrılması stratejik olarak zor görünüyor.

"GÜÇLERİMİZİN HERHANGİ BİR YERE GİTMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Terör örgütü PKK'nın sözcüsü Serhat Varto ise bunu doğrulayan bir açıklama yaptı. Terör örgütü sözcüsü Varto, "(Kandil'in boşaltıldığı iddiaları) doğru değil. Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.

TSK'NIN OPERASYON YAPTIĞI YER PKK'NIN LOJİSTİK STRATEJİSİ İÇİN ÖNEMLİ

BBC Türkçe de haberinde, TSK ile terör örgütü PKK arasındaki çatışmaların Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaştığı bilgisini vererek, Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bölgenin, PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğunu belirtti.