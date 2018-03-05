Kandil'den Afrin'e gönderilen teröristler öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde örgütün üzerine adeta balyoz gibi indi.

Mehmetçik'e karşı koyamayan teröristler, Amerika'dan aldığı taktiklerle kalleş saldırı planları yapmaya başladı.

SAHA ŞARTLARINA GÖRE...

Saha koşullarına göre teröristleri kullanan örgüt, Raco bölgesindeki dağlık alanlar için bu şartlara alışık teröristleri kullanmak istedi.

Hakkari ve Şırnak'taki gibi dağlık alanlara sahip olan bölgeye gönderilen yaklaşık 300 terörist; komandolar, JÖH ve PÖH'lerin operasyonlarında etkisiz hale getirildi. Operasyonlarla Raco bölgesi tamamen terörden arındırıldı.

Kandil'den Raco bölgesine gönderilen teröristler, dağlık alanlara alışkındı fakat Mehmetçik teröristleri yok etti.

AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLER CİNDERES'E GİTTİ

Afrin'deki teröristler ise düz alanlara alışkın. Bu sebeple Cinderes bölgesine Afrin'deki teröristler gönderildi.

Zeytin ağaçlarıyla kaplı Cinderes bölgesine gönderilen teröristler, bölgede tünellere ve hendeklere girmeye başladı.