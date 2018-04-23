Kandil'den talimat geldi HDP açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine oy veren seçmenlerin iradesini yok sayarak 15 milletvekilini, Meral Akşener'in seçimlere katılabilmesi için istifa ettirdi.

Basın açıklaması yaparken gözleri dolan vekiller, ittifak uğruna kurban oldu.

PKK'DAN HDP DE KATILSIN ÇAĞRISI

CHP ile İP arasındaki bu ittifak, terör örgütü PKK tarafından memnuniyetle karşılandı.

Teröristbaşı Duran Kalkan, ittifakın iyi olduğunu ancak HDP'nin de katılması gerektiğini söyledi.

SIRRI'DAN JET AÇIKLAMA

Kandil'den gelen bu talimattan sonra HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, örgüt medyasına konuştu.

"TARİHTEKİ APTALLAR KATEGORİSİNDE..."

Kurulan ittifaka değinen HDP'li Önder, kendilerini yok sayanların tarihteki aptallar kategorisinde yer alacağını söyledi.

HDP'li vekil şunları söyledi: "Biz hiçbir zaman selde kütük misali, öznesi olmadığımız bir denklemin içinde olabilecek bir siyasi hareket değiliz. Bizim bir tarihimiz var ve hiç kimsede olmayan mutlak başarılarımız var.

Bizi yok sayanlar, tarihteki aptallar kategorisinde kendilerine yer belirlemiş olur. Bizi kim yok sayabilirmiş.

"BU BLOK O KADAR ACZE DÜŞMÜŞ Kİ..."

Bu blok o kadar acze düşmüş ki nasıl muhalefet edeceğini bile Erdoğan’ın koordinatlarına göre yapıyor. Biz herkese barışın demokrasinin ve özgürlüklerin aciliyetini hatırlatmakla mükellefiz."