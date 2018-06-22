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Kandil'in girişi görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'nın terör yuvası Kandil'e operasyonlarını durmaksızın sürdürürken, bölgenin güneyden girişi görüntülendi.

İHA | 22.06.2018 - 14:05..
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Kuzey Irak’ta dağları teröristlere mezar eden Türk silahlı Kuvvetleri, “Gel, vur, kal, yerleş. Stratejik noktalara konuşlan” parolasıyla adım adım ilerliyor.

3 KAMP YERLE BİR EDİLDİ

10 Mart’tan bu yana yapılan operasyon kapsamında yaklaşık 35 kilometre içeri girilerek 3 kamp yerle bir edildi. Operasyon kapsamında F16’lar tarafından bombalanan en yoğun yerlerden biri de terör örgütünün kalbi niteliğini taşıyan Kandil oluşturuyor.

GÜNEYİNDEKİ GİRİŞ NOKTASI GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgedeki sıcak gelişmeleri yerinde takip eden İhlas Haber Ajansı ise örgütün en önemli noktası olan Kandil’in güney bölgesindeki giriş noktasını görüntüledi.

Kandil'in girişi görüntülendi

PKK'LI TERÖRİSTLERİN SÖZDE BAYRAKLARI VAR

Glazer dağından itibaren başlayan örgütün etkinliği, devamındaki vadinin akabinde başlayan Kandil dağıyla beraber yoğunlaşıyor. Bölgede PKK’lılar tarafından belli noktalara yerleştirilen sözde bayraklar ise dikkat çekti.

KONTROL NOKTALARINI BOŞALTTILAR

Bölgede PKK’nın sözde silahlı kanadı HPG’nin kayalara isimlerini yazdığı görüldü. TSK’nin Kandil operasyonlarının ardından PKK’lı teröristlerin kontrol noktalarını boşalttığı daha çok devriye şeklinde gezdikleri aktarıldı.

Kandil'in girişi görüntülendi

TÜRKİYE'YE SIZMA PLANLARI YAPIYORLARDI

Alınan bilgilere göre irili ufaklı birçok köyün olduğu bölgede, teröristlerle köylülerin iç içe bir yaşam halinde gündelik hayatlarını sürdürdüğü ve terör saldırısı için Türkiye’ye sızma girişimleri planları yapıyorlardı. TSK, PKK için önem arz eden ve Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Bradost ve Barazgir'de de kontrolü ele aldığını açıklamıştı. Artık teröristlerin bölgede devriye şeklinde hareket ettiği de aktarıldı.

Kandil'in girişi görüntülendi

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