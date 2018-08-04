Kandil'in partisi HDP'ye sahip çıkanlar var

Türkiye'de yıllarca alçak pusular kurup kalleş saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'nın son hedefi 11 aylık bir bebek oldu.

BEBEK KATİLİ PKK

Annesi Nurcan Karakaya ile birlikte babasına sürpriz için birliğe giden 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında annesiyle birlikte şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan kalleş saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, örgüte yönelik sert mesajlar verdi.

PARLAMENTOYA GİRSİN DİYE DESTEK VERENLER...

Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Er ya da geç ama mutlaka katil sürülerinden işledikleri cinayetlerin hesabını tek tek sorduk ve sormaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Bu devlet, kime şefkat göstereceğini, kime de kadife eldivenin içindeki demir yumruğunu indireceğini çok iyi bilir. Teröristleri kutsayanlar, devletimizin pençesinden asla kurtulamayacaklar. Parlamentoya girsinler diye, onlara destek verenler de bunun hesabını verecekler.

AĞZI SÜT KOKAN SABİLERİN KANINI DÖKEN ALÇAKLAR

Nereye gizlenirse gizlensinler, sırtlarını kime dayarlarsa dayasınlar, ağzı daha süt kokan sabilerin kanının döken alçaklardan katliamlarının hesabını muhakkak soracağız." ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKANLAR...

Erdoğan'ın teröristlere karşı verdiği bu kararlı mesajların ardından Twitter'da #HDPyiDestekliyoruz hashtag'iyle örgütün partisine destek tweetleri atılmaya başladı.

Başkan Erdoğan'dan terör örgütlerine gözdağı VİDEO