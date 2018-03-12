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Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı

Yaptığı açıklamalarla İstanbul'da yaşayan vatandaşları panik haline sokan Haluk Özener, deprem konusundaki uyarılarını yineledi.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 13:36..
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Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı

2017 yılının Şubat ayında ekranlara çıkarak İstanbul'da 7 büyüklüğündeki depremin an meselesi olduğunu ifade ederek insanları telaşa sokan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, devam eden süreçte 2 kez daha aynı açıklamayı yaptı.

YİNE KORKU SALDI

En son 5 ay önce deprem ve tsunami uyarısında bulunan Prof. Özener, bugün yine 2 farklı kanalın canlı yayın konuğu oldu.

1999'DAN DAHA BÜYÜK YIKIM OLUR

İstanbul'da büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü, bu depremin yıkımının 1999 yılındaki depremin yıkımından daha fazla olacağını sözlerine ekledi.

Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı VİDEO

KISA SÜRE ARAYLA 2 CANLI YAYINA KATILDI

Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı

Kandilli'den İstanbulluları korkutan deprem uyarısı

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