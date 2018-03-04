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Kanser tedavisinde DNA nanorobot dönemi

Çinli bilim adamları, kanser tedavisinde dönüm noktası olabilecek DNA nanorobotlorı geliştirdi.

AA | 04.03.2018 - 03:44..
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Şinhua ajansının haberine göre, Çin Ulusal Nanobilim ve Teknoloji Merkezi’nde (NCNST) 5 yıldır yürütülen araştırmada geliştirilen DNA nanorobotları, kanserin tedavisinde başarılı oldu.

Gözle görülemeyecek boyutlarda ve tüp şeklinde üretilen nanorobotların çapı 19 nanometre ve boyu 90 nanometre.

Kanser tedavisinde DNA nanorobot dönemi

TÜMÖRÜN BESLENME YOLLARINI KESİYORLAR

“Bir iğnenin ucundan 5 bin kat daha küçük” olan nanorobotlar, kan dolaşımına bırakıldıklarında vücuttaki tümörü tespit ediyor ve harekete geçiyor.

Kanın pıhtılaşması ve ipliksi doku oluşturması için tümöre thrombin enzimi enjekte eden nanorobotlar, kanla beslenme yolunu keserek tümörü açlığa terk ediyor.

Bu şekilde kanserle mücadele eden nanorobotlar tümörün haftalar içinde küçülmesini sağlıyor.

Kanser tedavisinde DNA nanorobot dönemi

HAYVANLARDA BAŞARIYLA SONUÇ VERDİ

Nanorobotların laboratuvar ortamında fare ve anatomik olarak insana benzeyen minyatür Bama domuzunda denendiğini belirten Çinli bilim adamları, deneylerde tümörün kısa zamanda büzülerek gerilediğini söyledi.

Bilim adamları, kemoterapi ve radyasyonla yapılan tedavilerin aksine, nanorobotların tümörün bulunduğu sağlıklı dokuya zarar vermediğini, görevlerini tamamladıktan sonra vücuttan atıldığını vurguladı.

Nanoteknoloji tıp dünyasına yeni fırsatlar getirirken, nanorobotların da kanser araştırmaları için bir dönüm noktası olduğu düşünülüyor.

Çalışma, "Nature Biotechnology" dergisinde yayımlandı.

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