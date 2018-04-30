taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.857
USD
4,0431
EURO
4,8994
ALTIN
171,26
PETR
73,0000

Türk bilim insanları kanserin çaresini pelemir bitkisinde arıyor

Türk bilim insanları, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklerin bulunduğunu belirledi.

AA | 30.04.2018 - 13:25..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Türk bilim insanları kanserin çaresini pelemir bitkisinde arıyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesindeki bilim insanlarının, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklere rastladığı ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunun belirlendiği bildirildi.

PELEMİR BİTKİSİNİN TÜRLERİ ARAŞTIRILDI

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bitkiler üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini, bu çalışmalardan en önemlisini halk arasında "pelemir otu" adıyla bilinen Cephalariae bitkisinin oluşturduğunu söyledi. Pelemir otunun sadece Türkiye'de, özellikle de Akdeniz Bölgesi'nde yayılım gösteren 23 türü üzerinde çalıştıklarını anlatan Kırmızıgül, bitkinin içeriğini belirlediklerini, kimyasal anlamda her bileşiğin biyolojik aktivitesini test ettiklerini belirtti.

Türk bilim insanları kanserin çaresini pelemir bitkisinde arıyor

"HEDEFİMİZ GÜZEL SONUÇLAR ALABİLMEK"

Kırmızıgül, son yıllarda heyecan verici laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Pelemirin sadece Türkiye'de yetişen 2 türündeki bileşiğin akciğer kanser hücresine ve ilave olarak bazı kanser türlerine karşı kullanılan ilaçtan daha aktif olduğunu gördük. Hedefimiz insanlığa hizmet adına güzel sonuçlar alabilmek." dedi.

Türk bilim insanları kanserin çaresini pelemir bitkisinde arıyor

ULUSLARARASI DERGİDE DÜNYAYA DUYURULDU

Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya ise pelemirin Akdeniz'in yanı sıra Orta ve Doğu Anadolu'da da yabani olarak yetiştiğini ve halk tarafından una katılarak ekmeklerde kullanıldığını aktardı. Sarıkahya, laboratuvar ortamında yürüttükleri çalışmalarda pelemir bitkisinin içindeki saf maddelerin bileşik aktivitelerini öğrenmek ve biyolojik aktif yeni bileşikler bulmak üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı.

Türk bilim insanları kanserin çaresini pelemir bitkisinde arıyor

"İKİ KAT DAHA AKTİF SONUÇLAR ELDE EDİLİYOR"

Türkiye'de yetişen pelemirin içindeki saponin türü bileşiklerin sadece akciğer değil, diğer kanser türlerinde de etkili olduğunu kaydeden Sarıkahya, elde ettikleri veriler hakkında, "Pelemirdeki bir tür saponin bileşiğinin özellikle A549 akciğer kanser hücresinde, şu anda ticari olarak kullanılan ilaçtan iki kat daha aktif olduğunu, yan etkisinin de ona göre çok daha az olduğunu gördük. Sadece akciğer değil, prostat, meme kanser hücrelerinde de iki kat daha aktif sonuçlar elde ediliyor. Bundan sonraki aşama oldukça uzun tabii ama asıl hedefimiz yüzde 100 yerli ilaç üretilmesi. Tamamen Türkiye'de yetişen, tamamen Türk bilim insanlarının literatüre kazandırdığı bir bitkiden bu ilacı elde edebilmek." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İzmir'de vücudunda tel unutulan hastaya tazminat verildi
İzmir'de 2015 yılında geçirdiği ameliyatta "kateter teli" unutulan hastanın açtığı davada Sağlık Bakanlığınca 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.
Bademcik ve geniz eti ne zaman alınmalı
Vücudumuzun savunmasında burundan ve ağızdan girebilecek zararlı organizma veya moleküllere karşı bekçi veya nöbetçi dokuları oluşturan bademcik, geniz eti problemleri özellikle çocuklarda görülür.
Gözü kaşımak ve ovuşturmak korneaya zarar verebilir
Kornea dokusunun incelerek yapısal bütünlüğünün bozulması sonucu gelişen keratokonüs, göz sağlığını tehdit ediyor. Bu hastalığı ise daha çok göz kaşımak ve ovuşturmak tetikliyor.
Keşfedilen yeni gen vücuttaki yağ oranını azaltıyor
FGF21 adı verilen yeni bir gen türü, şeker kullanımına bağlı olarak vücuttaki yağ oranına etki ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

119
GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

150
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

109
Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

Prens Selman Filistinlilere hakaret etti

286
Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

69
Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

85
Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM