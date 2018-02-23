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Kanserle mücadele için küçük tümörler üretildi

Laboratuvarda üretilen küçük tümörler; kanserin tedavi sürecinde kullanılacak.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 16:20..
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İlginç bir araştırmayla daha karşı karşıyayız. Hatta kanser hastalarına umut olabilecek bir çalışma bu...

Kanserle mücadele için küçük tümörler üretildi

Fotoğraf kaynak: ICR

KÜÇÜK TÜMÖRLÜ HÜCRELER ÜRETİLDİ

Science Dergisi'nde yayınlanan makalede çalışmanın detayları ele alındı. Makalede yer alan bilgiye göre; labortuvarda üretilen küçük tümörler, hastanın tümörlü hücresinin altına yerleştirerek tedavi edilmesi sağlanıyor.

Kanserle mücadele için küçük tümörler üretildi

Fotoğraf kaynak: DR Gianmaria Liccardi

HASTANIN TEDAVİSİ YÖNETİLEBİLİR

Bu tümör sayesinde yüzde 100 olarak hastanın hangi ilaçlarla tedavi edileceği, hangi ilaç türünün hastaya yan etkileri olacağını ortaya çıkıyor. Bu sayede hastaların tedavisinde izlenecek yol da belirlenmiş olacak.

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