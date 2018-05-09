Kanun tasarısı yasallaştı, yeni üniversiteler kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

16 YENİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

YÖK DENETLEME GÖREVİ ÜSTLENECEK

Kanuna göre, özel okullar, özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların taşınır ile taşınmaz mallarının haczi, yapılan takipler hariç olmak üzere, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK'ün talebi üzerine Yükseköğretim Denetleme Kurulunda, 2 yıla kadar görevlendirilebilecek.

YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.

Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.

YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından istenebilecek.

İLAHİYAT ÖN LİSANS MEZUNLARINA LİSANS FIRSATI

Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. YÖK'te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek.

Atanacakların sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek. İlahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi yaptırılacak.

İSMİ DEĞİŞEN ÜNİVERSİTELER

Uludağ Üniversitesinin adı Bursa Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesinin adı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesinin adı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesinin adı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesinin ismi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesinin adı İstanbul Okan Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesinin adı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesinin adı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Üniversitesinin adı Burdur Mehmet Akif Üniversitesi, Erzincan Üniversitesinin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bozok Üniversitesinin adı Yozgat Bozok Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesinin adı Zonguldak Bülent Ecevit olacak.





GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ EĞİTİME AYRILACAK

Öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için kullanılacak. Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.

4 VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Kanunla, 4 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

Ankara'da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfınca Ankara Medipol Üniversitesi, Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfınca İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim hayatına katılacak.

Konya Teknik Üniversitesi kuruluyor. Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak, yeni olarak İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kurulacak.

Kütahya'da açılacak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat fakülteleri, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve meslek yüksekokulları ile yeni fakültelerden oluşacak.