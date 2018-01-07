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Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 2017 yılında 2 milyon 206 bin 372 turist ziyaret etti.

AA | 07.01.2018 - 11:29..
  1. Haberler
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Peribacaları, kayadan oyma manastırları, tarihi yer altı yerleşimleri ve mağara otelleri ile konuklarına masalsı bir tatil imkanı sunan, sıcak hava balon turlarıyla görkemli manzaranın kuş bakışı izlenebildiği Kapadokya'da, turist sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 48 artış gösterdi.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2016 yılında 1 milyon 493 bin 493 kişinin ziyaret ettiği bölgedeki müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı, 2017'de 2 milyon 206 bin 372'ye ulaştı.

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Yıl içinde en çok turisti ağustos ayında ağırlayan Kapadokya’daki müze ve ören yerlerine söz konusu dönemde 324 bin 686 ziyaret gerçekleştirildi.

En çok talep gören turistik merkezlerin başında 689 bin 989 kişinin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı. Hacı Bektaş Veli Müzesi 523 bin 273, Kaymaklı Yeraltı Şehri 318 bin 30, Derinkuyu Yeraltı Şehri 299 bin 282, Zelve Ören Yeri ise 102 bin 165 kişi tarafından ziyaret edildi.

RUSYA İLK 10'A YERLEŞTİ

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'nin bir önceki yıla göre Kapadokya turizmi açısından toparlanma dönemi olduğunu belirtti.

Dünyanın her köşesinden turist çeken bölgeye 2017 yılında Rus turistlerin de rağbet göstermeye başladığını anlatan Ekici, Kapadokya'ya en çok turist gönderen ülkelerin içinde Rusya'nın ilk 10'a yerleştiğini kaydetti.

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı

Ekici, 2018 yılının Türk turizmi açısından çok daha bereketli olacağına inandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2017, Kapadokya turizmi açısından toparlanma yılı oldu. Uzakdoğulu ziyaretçilerimiz bir önceki yıla kıyasla artış gösterdi. Genel anlamda 2017 yılı Kapadokya açısından olumlu geçerek, turist sayısında yüzde 48 artış görüldü. Kapadokya, tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin yanında aktivite çeşitliliğin de bol olduğu bir bölgedir. Vazgeçilmezlerimizden olan sıcak hava balon turlarının beraberinde, atlı ve ATV turları ile doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadiler arasındaki yürüyüş aktiviteleri yoğun talep görüyor. Dünyanın her köşesinden Kapadokya'ya ziyaretçi geliyor ancak 2017 yılının sürprizi Ruslar oldu. Rusya, Kapadokya'ya en çok ziyaretçi gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldı. 2018 yılının daha verimli geçeceğini düşünüyoruz."

Kapadokya'ya gelen turist sayısı yüzde 48 arttı


Çinli turistler için bu yıl çeşitli hazırlıklar yapıldığını aktaran Ekici, "Nevşehir Valiliği'nin koordinatörlüğünde Göreme beldesinde 'CappadoChina' adıyla hazırlanan proje kapsamında Çin sokağı oluşturarak, bu ülkeden gelecek turistlerin daha çok ilgisini çekmeyi düşünüyoruz." dedi.

Bölgede en çok ziyaret edilen turistik merkezler ve ziyaret eden turist sayısı şöyle:

Turistik merkezin adı:

2016 yılı ziyaretçi sayısı

2017 yılı ziyaretçi sayısı

Göreme Açık Hava Müzesi

510 bin 115

688 bin 989

Hacı Bektaş Veli Müzesi

334 bin 93

523 bin 273

Kaymaklı Yeraltı Şehri

43 bin 115

318 bin 30

Derinkuyu Yeraltı Şehri

285 bin 885

299 bin 282

Zelve Ören Yeri

96 bin 570

102 bin 165

2016 yılı ziyaret eden turist sayısı

2017 yılı ziyaret eden turist sayısı

Artış oranı

1 milyon 493 bin 493

2 milyon 206 bin 372

%48



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