Kapalıçarşı'nın altyapısı yenileniyor

Türkiye'nin en büyük ticaret ve turizm merkezlerinden biri olan Kapalıçarşı'nın içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yenileniyor.

SORUNLAR KAMERAYLA TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Haziran ayına kadar sürecek olan çalışmalarda, 3 kilometrelik altyapı sistemi, buharla temizlendikten sonra plastik borularla kaplanacak. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 4 ay önce başlatılan çalışmalarda, 30 bin 700 metrekarelik alanda, 66 sokakta yaklaşık 4 bin dükkanla hizmet veren Kapalıçarşı'nın altyapısındaki sorunlar kamera yardımıyla tek tek tespit edildi.

TIKANAN YERLER BUHARLA TEMİZLENECEK

Esnaf ile müşterilerin etkilenmemesi için Kapalıçarşı'nın kapanmasının ardından sabah saatlerine kadar sürdürülecek çalışmalarda, tıkanan yerler buharla temizlenecek.

Eski ve yeni hatlar üzerinde gerekli görülen noktalarda kazısız, yeni teknoloji ile plastik boru kaplama işi gerçekleştirilecek.

"KAPALIÇARŞI'NIN ANJİYOSUNU ÇEKTİK"

Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki altyapı sisteminin kayıt altına alınması da hedeflenen çalışmalar haziran ayına kadar devam edecek. Çalışmaları yerinde izleyen İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, yaptığı açıklamada “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliği işbirliğiyle Kapalıçarşı'mızın alt yapısını yenilenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarihi çarşımızın atık su, yağmur suyu ve içme suyu şebekelerini yeniliyoruz. Bugüne kadar bu kapsamda bir çalışma tarihi çarşımızda gerçekleşmedi. Biz gündüz ticari faaliyetleri engellemeden, çarşıya gelen konuklarımıza engel teşkil etmeden gece 9'dan sonra sabah 6'ya kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çarşımızın daha önce yağmurda ve taşkınlarda meydana gelen o olayları engellemek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda kazısız teknolojiden yararlanıyoruz. Adeta Kapalıçarşı'nın önce anjiyosunu çektik. Yani robotla bütün şebekenin arızalı yerlerini belirledik. Yaklaşık 4 bin metrelik Kapalıçarşı'nın alt yapısını görüntüledik. Aynı zamanda açık kazı ihtiyacı olan yerlerde açık kazı yaptık fakat tıkalı yerleri temizledikten sonra buhar sistemiyle katlı şekilde boruyu salarak daha sonra ısıtma yöntemiyle mevcut kanalın kaplanmasıyla temiz, akıcı, dayanıklı bir yağmur suyu ve alt yapı, atık su şebekesini temizledik." diye konuştu.

"2018'İN İLK YARISINDA TAMAMEN ÇIKACAĞIZ"

Kapalıçarşı'da gerçekleştirilen diğer çalışmalardan da bahseden Turan, “İçme suyu şebekesinde meydana gelen aksaklıkları tamir etmek için yeni içme suyu şebekesi döşüyoruz. Çatıda yine İstanbul Valiliğimiz ve Fatih Belediyemizin yürüttüğü çatı onarım faaliyetleri var. Çatıdan inen yağmur suyu oluklarını yağmur suyu şebekesine bağlayacağız. Kısmet olursa 2018'in ilk yarısında tamamen çıkacağız. Yağmur suyu ve atık su şebeke uzunluğu toplam 66 sokak var. Uzunluğu 4 bin metre civarında. Biz bunun şu anda bin 300 metresini temizletip kapladık. 700 metrenin temizliği yapıldı, kaplamaya hazır. Hemen hemen yüzde 40'ı bitti. Yüzde 60'lık bir kısmı var. Geriye kalan kısmı daha hızlı bir şekilde tamamlayacağız." dedi.