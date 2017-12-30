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Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

Dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi, 554 yıllık Kapalıçarşı'da yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan restorasyonunda sona yaklaşılıyor.

DHA | 30.12.2017 - 12:34..
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Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon, 6 yıl süren proje hazırlığının ardından 14 Temmuz 2016'da düzenlenen bir törenle başlamıştı. 3 aşamada gerçekleştirilecek restorasyonun çatı ve altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı.

KIRMIZI KİREMİTLİ KAPALIÇARŞI

Yaklaşık 1,5 yıldır süren 7 aylık çalışmanın ardından Kapalıçarşı'nın çatısı kırmızı kiremitlerle örtüldü. Titizlikle yürütülen çalışmalarda önce eski kiremitler kaldırılmış, daha sonra çatı zeminin aslına uygun bir şekilde düzeltilmişti. Su geçirmez çatı malzemesinin döşenmesinin ardından kiremitler döşenmeye başlanmıştı.

Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

ÇALIŞMALAR 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Daha önce su tankları, klimalar, çanak antenlerle adeta bir çöplüğü andıran Kapalıçarşı'nın çatısında artık kırmızı kiremitler var. Kapalıçarşı'yı artık 100 yıl su basmayacağını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Osmanlı döneminden kalan ve dışardan müdahaleler sonucu tahrip olan su drenaj kanallarını içerden adeta anjiyo yapar gibi açıp onarıp kaplayarak tamir ediyoruz. Bütün bu çalışmalar 3 ay içinde tamamlanacak." dedi. Öte yandan Kapalıçarşı'nın merkezi bir şekilde ısıtılıp soğutulması için hazırlanan projenin bilim kurulundan onay beklediğini söyleyen Mustafa Demir, onayın gelmesinin ardından klima dış aparatlarının da çatıdan kaldırılacağını belirtti.

Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

"ESNAF DUVARLARI YIKIP, KAZARAK DÜKKANINA BODRUM YAPMIŞ"

Kapalıçarşı'nın daha önceden sahipsiz kaldığını söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yapılan kanun değişikliğinin ardından Kapalıçarşı'nın artık seçimle gelen bir yönetimi var. Daha önceden esnaf yer kazanmak için taşıyıcı duvarları yıkmış, bodrum olmayan dükkanlarda kazı yaparak kendilerine bodrum yapmış, duvarları inceltip vitrin yapmış. alt yapıda bu kadar büyük sorunlara da bunlar neden olmuş. Bu çalışmaların ardından dünya çapındaki bu eser artık en azından 100 yıl daha problem yaşamadan ayakta kalacak." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

KAPALIÇARŞI YILLARDIR ALARM VERİYORDU

110 bin 868 metre kare bir alana sahip olan 45 bin metre kare kapalı alanı bulunan ve her gün 300 ile 500 bin kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı, yıllardır alarm veriyordu. Tarihi binanın çatısı adeta bir klima ve çanak anten tarlasına dönerken, tonlarca ağırlıktaki plastik su depolarının gelişi güzel yerleştirilmesi tarihi yapı için büyük tehlike oluşturuyordu.

Kapalıçarşı'nın içinde bulunan bazı kemerlerde çökme meydana gelmiş, tavanda oluşan çatlaklar, büyüyerek bazı yerlerde 10 santimetreyi geçmişti. Çökme tehlikesi geçiren iç tavan kemerlerinden bazıları demirle desteklenmişti.

Kapalıçarşı'nın çatısına son kiremitler döşeniyor

'SKYFALL' ÇEKİMLERİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

2012 yılında James Bond serisinin filmi "Skyfall"'ın çekimlerine ev sahipliği yapan Kapalıçarşı'nın çatısının durumu, çekimler sırasında gündeme gelmişti. O tarihlerde binanın çatısının ve içinin restorasyonun yapılmasına karar verilirken, binanın tarihi bir yapı olması ve gerekli izinler için başlatılan çalışmalar bürokrasinin çarkları arasında kaybolmuş, 2016 yılına kadar beklemek gerekmişti.

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