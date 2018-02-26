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Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

Dünyanın en büyük restorasyon projesi olan Kapalıçarşı çatı restorasyonu sona yaklaştı. Kırmızı kiremitlerle örülen çatı havadan görüntülendi.

İHA | 26.02.2018 - 09:04..
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Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

554 yıllık tarihe sahip dünyanın en büyük ve en eski alışveriş merkezi olan Kapalıçarşı’nın 1785’te yapılan 232 yıllık çatısı baştan aşağı yenileniyor. 39 bin metrekarelik çatıda yaklaşık 1 buçuk yıldır devam eden restorasyon sona yaklaştı. Çatı, alt yapı ve güçlendirme olarak üç aşamalı yapılan restorasyon çalışmalarının nisan ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı ViDEO

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ OLUŞTURAN HER ŞEY TEMİZLENDİ

Rastgele döşenmiş kablolardan, görüntü kirliliğine neden olan uydu antenler, klimalar ve atıl durumdaki çok sayıda eşyadan temizlenen çatı, kırmızı renkli kiremitlerle kaplanıyor. Büyük bir bölümünde kiremit döşemesi tamamlanan çatı drone ile görüntülendi.

Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

GÜNDÜZ ÇATI GECE ALT YAPI RESTORE EDİLİYOR

Çatı ve altyapıda devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, restorasyon çalışmalarında özel tekniklerin kullanıldığını söyledi. Gündüz çatı gece de altyapı çalışmalarının yapıldığını ifade eden Başkan Demir konuşmasında, “Çatı restorasyonu Nisan ayına kadar bitecek. Bu restorasyon aynı zamanda Kapalıçarşı’nın çatısının tüm problemlerinin çözüldüğü anlamına gelecek. Çatıdaki klima dış apartları, rastgele atılmış kablolar ve antenlerin hepsi kaldırıldı. Kurul tarafından onaylı proje doğrulusunda özel bir çalışma başlatıldı. Gündüz çatı çalışması yapılırken, gece de Kapalıçarşı esnafı çekildikten sonra sabaha kadar İSKİ tarafından altyapı çalışmaları devam ediyor. Kazı yapmadan, Osmanlı döneminde yapılan mevcut kanallarla beraber tüm alt yapıyı özel teknik ve robotlarla muayene ediyoruz. Tıkanan bölgeler tespit edilip temizleniyor. Kapalıçarşı’da geceleri alt yapıya anjiyo yapılıyor. Kapalı olan bölgelere özel plastik borularla, mevcut kanalların şeklini alabilecek hale gelen borularla Kapalıçarşı’nın alt yapısına stent takılıyor. Tahmin ediyorum alt yapı 3 ay içinde bitecek.” diye konuştu.

Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı

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Kapalıçarşı’nın restorasyonu büyük ölçüde tamamlandı
Dünyanın en büyük restorasyon projesi olan Kapalıçarşı çatı restorasyonu sona yaklaştı. Kırmızı kiremitlerle örülen çatı havadan görüntülendi.
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Çalışmaları devam eden Kabataş- Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı tamamlandığında adeta bir yer altı meydanı oluşacak.
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