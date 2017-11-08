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Kapı kilitlerini 1 dakikada kırıp hırsızlık yaptılar

Kocaeli'de, evlerin kapı kilitlerini 1 dakika içerisinde kırıp hırsızlık yapan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

08.11.2017 - 13:06
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve İzmit'te girdikleri 4 evin kapı kilitlerini en fazla 1 dakika süre içerisinde kırıp, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 33 yaşındaki A.G ve 24 yaşındaki O.K.'yi İstanbul Esenler'de düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Kapı kilitlerini 1 dakikada kırıp hırsızlık yaptılar

2 kişinin girdikleri evlerden 2 tablet bilgisayar, 1 masa üstü bilgisayar, 2 altın kolye, 50 lira para çaldıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüphelilerin, İstanbul'da bir galeriden satın aldıkları otomobille hırsızlık yapacakları evin yaklaşık 500 metre uzağına park ederek dikkat çekmemeye çalıştıkları, ancak plakası tespit edilen araçtan yola çıkılarak yakalandıkları öğrenildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kapı kilitlerini 1 dakikada kırıp hırsızlık yaptılar

Kapı kilitlerini 1 dakikada kırıp hırsızlık yaptılar

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