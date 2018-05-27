Kapıkule'de 600 tır kuyrukta bekliyor

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, sınır kapısında yoğunluğa neden oldu.

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğunun uzunluğu 15 kilometreyi buldu.

Yaklaşık 600 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

"HER TÜRLÜ SIKINTI"

Almanya'ya ihracat yükü götüren tır şoförü Murat Tunç, yaptığı açıklamada, 24 saattir kuyrukta beklediğini söyledi.

Tır kuyruklarının yıllardır devam ettiğini, kimsenin bu problemi çözemediğini belirten Tunç, "Her türlü sıkıntı, tuvalet yok, yiyecek, içecek yok, alıp getiriyoruz onu neyse de... Uyku desen hiç yok, her türlü burada sıkıntıdayız." dedi.