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Kapıkule'de 9 kilometre TIR kuyruğu

Bulgaristan gümrük görevlilerinin yavaş çalışması nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 kilometre kuyruk oluştu.

05.08.2017 - 14:26
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Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda geçen hafta sonunda başlayan TIR kuyruğu devam ediyor.

TIR KUYRUKLARI

İhracat yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 9 kilometre, Hamzabeyli'de ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 9 kilometre TIR kuyruğu

BULGARLAR YAVAŞ ÇALIŞIYOR

Türk gümrük  yetkilileri Kapıkule ve Hamzabeyli'deı TIR geçiş peronlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, kuyruğun Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo gümrüğümde işlemlerin yavaş yapılmasından kaynakladığını söyledi.

Kuyrukta günlerdir sıranın kendisine gelmesini bekleyen  TIR sürücüleri ise bir an önce soruna çözüm bulunmasını istiyor.

Kapıkule'de 9 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 9 kilometre TIR kuyruğu

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