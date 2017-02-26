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Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar Bulgaristan sınırındaki Kapıkule'de yoğun trafiğe neden oldu.

26.02.2017 - 14:34
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Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

SINIR KAPILARINDA YOĞUNLUK

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

Tır kuyrukları Kapıkule'de 9, Hamzabeyli'de ise 7 kilometreye ulaştı. Tır sürücüleri Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kapıkule'de 9 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu

 


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